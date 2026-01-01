Installera Kong med en klicksinstallation.
Högpresterande API-gateway med öppen källkod för att hantera, säkra och skala mikrotjänster och API:er.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Kong
Kong är världens mest spridda API-gateway med öppen källkod, byggd på OpenResty (Nginx + LuaJIT) för latens på under en millisekund i stor skala. Den placeras framför dina tjänster för att hantera autentisering, hastighetsbegränsning, trafikdirigering och observerbarhet genom ett rikt ekosystem med över 50 tillägg — utan att ändra din applikationskod.
Att köra Kong på din egen VPS ger dig full kontroll över API-trafik, tilläggskonfiguration och känsliga uppgifter utan den användningsbaserade prissättningen som hanterade API-gatewaytjänster har. Denna installation inkluderar PostgreSQL för att spara Kongs konfiguration och är redo för produktions-API-hantering från det ögonblick den startar.
Viktiga funktioner i Kong
Centraliserad autentisering
Säkerställ OAuth 2.0, JWT, API-nycklar och HMAC-autentisering över alla tjänster från en enda kontrollpunkt.
Hastighetsbegränsning
Skydda uppströms tjänster från trafiktoppar genom att begränsa antalet förfrågningar per konsument eller globalt, utan kodändringar.
Plugin-ekosystem
Utöka Kong med över 50 officiella tillägg för loggning, cachning, transformationer och tredjepartsintegrationer.
Admin-gränssnitt
Hantera rutter, tjänster, konsumenter och plugins via det inbyggda Kong Manager webbgränssnittet på port 8002.
Multiprotokollstöd
Dirigera HTTP-, HTTPS-, gRPC-, WebSocket- och TCP-trafik genom en enda gateway med protokollmedveten lastbalansering.
Varför köra Kong på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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