Kong är världens mest spridda API-gateway med öppen källkod, byggd på OpenResty (Nginx + LuaJIT) för latens på under en millisekund i stor skala. Den placeras framför dina tjänster för att hantera autentisering, hastighetsbegränsning, trafikdirigering och observerbarhet genom ett rikt ekosystem med över 50 tillägg — utan att ändra din applikationskod.

Att köra Kong på din egen VPS ger dig full kontroll över API-trafik, tilläggskonfiguration och känsliga uppgifter utan den användningsbaserade prissättningen som hanterade API-gatewaytjänster har. Denna installation inkluderar PostgreSQL för att spara Kongs konfiguration och är redo för produktions-API-hantering från det ögonblick den startar.