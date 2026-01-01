Driftsätt tal med en klicksinstallation.
OpenAI-kompatibel tal-till-text- och text-till-tal-server som du kan självhosta och köra helt på din egen VPS.
Välj en VPS-prenumeration för Speaches
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Speaches
Speaches är en OpenAI API-kompatibel ljudserver som levererar banbrytande taligenkänning och text-till-tal-syntes till din egen infrastruktur. Byggd på faster-whisper för transkription och Kokoro/Piper för röstsyntes, exponerar den samma slutpunkter som OpenAI Audio API – så alla befintliga verktyg, SDK:er eller integrationer som fungerar med OpenAI kommer att fungera med Speaches direkt.
Att självhosta Speaches innebär att din ljuddata aldrig lämnar dina servrar, det finns inga transkriptionsavgifter per minut, och du behåller full kontroll över vilka modeller som körs och hur resurser allokeras. Speaches laddar modeller vid behov och avlastar dem automatiskt efter inaktivitet, vilket håller minnesanvändningen låg på en standard VPS.
Viktiga funktioner i Speaches
OpenAI API kompatibel
Implementerar OpenAI Audio API-specifikationen — ange din egenvärdade URL och befintliga OpenAI-integrationer fortsätter att fungera utan kodändringar.
Tal till text-transkription
Drivs av faster-whisper, med stöd för flerspråkig transkription och strömning i realtid via Server-Sent Events.
Talsyntes
Generera naturligt klingande tal med hjälp av Kokoro (rankad #1 i TTS Arena) och Piper-modeller, helt på enheten.
Dynamisk modelladdning
Modeller laddas automatiskt vid första förfrågan och avlastas efter en konfigurerbar inaktivitetsperiod, så du använder bara minne när det behövs.
Inbyggt webb-UI
Gradio-drivet gränssnitt låter dig testa transkription och syntes direkt i din webbläsare utan några extra verktyg.
API-nyckelautentisering
Du kan valfritt skydda alla API-slutpunkter med en enda API-nyckel samtidigt som de interaktiva dokumenten är offentligt tillgängliga.
Varför köra Speaches på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.