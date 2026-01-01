Speaches är en OpenAI API-kompatibel ljudserver som levererar banbrytande taligenkänning och text-till-tal-syntes till din egen infrastruktur. Byggd på faster-whisper för transkription och Kokoro/Piper för röstsyntes, exponerar den samma slutpunkter som OpenAI Audio API – så alla befintliga verktyg, SDK:er eller integrationer som fungerar med OpenAI kommer att fungera med Speaches direkt.

Att självhosta Speaches innebär att din ljuddata aldrig lämnar dina servrar, det finns inga transkriptionsavgifter per minut, och du behåller full kontroll över vilka modeller som körs och hur resurser allokeras. Speaches laddar modeller vid behov och avlastar dem automatiskt efter inaktivitet, vilket håller minnesanvändningen låg på en standard VPS.