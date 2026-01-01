Super Productivity förenar uppgiftshantering, tidrapportering och integrationer med utvecklarverktyg i en enda applikation. Den kombinerar strukturerade att-göra-listor med Pomodoro-baserad tidsboxning, automatisk generering av tidrapporter och direkta integrationer med Jira, GitHub, GitLab och Trello – så att tilldelade ärenden flödar in i din uppgiftslista utan manuell inmatning och arbetsloggar synkroniseras tillbaka automatiskt.

Självhostning på din VPS gör Super Productivity tillgänglig från vilken webbläsare som helst utan att installera en skrivbordsapp, samtidigt som du behåller dina uppgiftsdata, klientdetaljer och arbetsmönster på infrastruktur du kontrollerar. Inga analyser, ingen telemetri och inga avgifter per användare.