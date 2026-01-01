Installera Superproduktivitet med ett klick.
Avancerad uppgiftshanterare som kombinerar att göra-listor, tidspårning, Pomodoro-timer och integrationer med Jira, GitHub och GitLab i ett verktyg.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Super Productivity
Super Productivity förenar uppgiftshantering, tidrapportering och integrationer med utvecklarverktyg i en enda applikation. Den kombinerar strukturerade att-göra-listor med Pomodoro-baserad tidsboxning, automatisk generering av tidrapporter och direkta integrationer med Jira, GitHub, GitLab och Trello – så att tilldelade ärenden flödar in i din uppgiftslista utan manuell inmatning och arbetsloggar synkroniseras tillbaka automatiskt.
Självhostning på din VPS gör Super Productivity tillgänglig från vilken webbläsare som helst utan att installera en skrivbordsapp, samtidigt som du behåller dina uppgiftsdata, klientdetaljer och arbetsmönster på infrastruktur du kontrollerar. Inga analyser, ingen telemetri och inga avgifter per användare.
Viktiga funktioner i Super Productivity
Integrerad tidrapportering
Spåra tid per uppgift med automatisk tidrapportsgenerering — perfekt för kundfakturering, sprintrapportering och för att se hur dina timmar används.
Pomodoro-timer
Inbyggt stöd för Pomodoro-tekniken med konfigurerbara arbets- och pausintervall samt påminnelser för att bibehålla fokus och förhindra utbrändhet.
Jira och GitHub synkronisering
Importera automatiskt tilldelade Jira- och GitHub-ärenden till din uppgiftslista och skicka arbetsposter tillbaka för att hålla projektverktygen synkroniserade.
Underuppgifter och projekt
Organisera arbetet med hierarkiska underuppgifter, projekt och färgkodade taggar så att komplexa initiativ förblir strukturerade och hanterbara.
Produktivitetsmått
Spårar slutförda uppgifter, fokustid och dagliga mönster över tid så att du kan identifiera flaskhalsar i arbetsflödet och förbättra dina vanor.
Varför köra Super Productivity på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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