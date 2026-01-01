Snipe-IT är ett kraftfullt system för IT-tillgångshantering med öppen källkod, byggt på Laravel, som hjälper organisationer att spåra hårdvarutillgångar, programvarulicenser, tillbehör och förbrukningsvaror under hela deras livscykel. Med över 13 000 GitHub-stjärnor erbjuder det funktioner i företagsklass, inklusive in-/utcheckningsflöden, avskrivningsspårning, garantihantering och omfattande rapportering — allt utan dyra licensavgifter.

Att själv hosta Snipe-IT på din VPS ger dig fullständigt ägande över känslig tillgångs- och licensdata utan återkommande kostnader per användare eller per tillgång. Den MariaDB-stödda distributionen skalar från små team till stora företag, och hanterar tusentals tillgångar samtidigt som den bibehåller snabba frågor för streckkodsskanning, rapportering och REST API-integrationer.