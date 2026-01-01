Installera Snipe-IT med ettklicksinstallation.
Gratis IT-tillgångshantering med öppen källkod för att spåra hårdvara, programvarulicenser och avskrivningar inom din organisation.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Snipe-IT
Snipe-IT är ett kraftfullt system för IT-tillgångshantering med öppen källkod, byggt på Laravel, som hjälper organisationer att spåra hårdvarutillgångar, programvarulicenser, tillbehör och förbrukningsvaror under hela deras livscykel. Med över 13 000 GitHub-stjärnor erbjuder det funktioner i företagsklass, inklusive in-/utcheckningsflöden, avskrivningsspårning, garantihantering och omfattande rapportering — allt utan dyra licensavgifter.
Att själv hosta Snipe-IT på din VPS ger dig fullständigt ägande över känslig tillgångs- och licensdata utan återkommande kostnader per användare eller per tillgång. Den MariaDB-stödda distributionen skalar från små team till stora företag, och hanterar tusentals tillgångar samtidigt som den bibehåller snabba frågor för streckkodsskanning, rapportering och REST API-integrationer.
Viktiga funktioner i Snipe-IT
Inventariein-/utcheckning
Spåra exakt vem som har vilken tillgång när som helst med ett strömlinjeformat arbetsflöde för in- och utcheckning och automatiska e-postmeddelanden.
Licenshantering
Hantera programvarulicensnycklar, antal platser och förnyelsedatum för att upprätthålla efterlevnad och förhindra över- eller underlicensiering.
Avskrivningsuppföljning
Beräkna tillgångsavskrivning med linjär eller degressiv metod för korrekt finansiell rapportering och redovisning.
Streckkod och QR-koder
Generera och skanna streckkoder eller QR-koder för varje tillgång, vilket möjliggör snabba fysiska inventeringar och mobilvänlig inventariehantering.
REST API och rapportering
Exportera data till CSV eller Excel och integrera med externa system via ett komplett REST API för automatisering och arbetsflöden för affärsintelligens.
Varför köra Snipe-IT på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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