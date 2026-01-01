Installera FossFLOW med ettklicksinstallation.
Integritetsfokuserat webbläsarbaserat isometriskt diagramverktyg för att visualisera infrastruktur och systemarkitektur.
Välj en VPS-prenumeration för FossFLOW
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FossFLOW
FossFLOW är en Progressive Web App med öppen källkod för att skapa professionella isometriska infrastrukturdiagram direkt i din webbläsare. Till skillnad från molnbaserade diagramverktyg som lagrar din arkitekturdokumentation på tredjepartsservrar, fungerar FossFLOW helt klientbaserat. Med autosparning var 5:e sekund, JSON-export och offline-stöd håller den känsliga nätverkstopologier och systemdesigner under din kontroll hela tiden.
Att driftsätta FossFLOW på din VPS lägger till serverbaserad diagrambeständighet så att diagram överlever webbläsarsessioner och är tillgängliga för hela ditt team från vilken enhet som helst – utan att behöva mejla filer eller förlita sig på kommersiella plattformar som omfattas av datalagringspolicyer och säkerhetsintrång.
Viktiga funktioner i FossFLOW
Isometrisk diagramritning
Skapa 3D-isometriska diagram som kommunicerar infrastrukturupplägg, rackkonfigurationer och systemnivåer tydligare än platta 2D-diagram.
Autospara var 5:e s
Vi sparar arbetet automatiskt var femte sekund, vilket eliminerar risken att förlora framsteg under långa diagramsessioner.
Offline support
Skapa och redigera diagram utan internetanslutning — all bearbetning sker i din webbläsare, inga serveranrop krävs.
JSON import och export
Dela diagram som portabla JSON-filer eller importera befintliga diagram för redigering utan att vara låst till ett proprietärt format.
Ni behöver inga konton
Appen kräver ingen användarregistrering eller autentisering, vilket gör den omedelbart tillgänglig för alla i ditt team.
Varför köra FossFLOW på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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