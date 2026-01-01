FossFLOW är en Progressive Web App med öppen källkod för att skapa professionella isometriska infrastrukturdiagram direkt i din webbläsare. Till skillnad från molnbaserade diagramverktyg som lagrar din arkitekturdokumentation på tredjepartsservrar, fungerar FossFLOW helt klientbaserat. Med autosparning var 5:e sekund, JSON-export och offline-stöd håller den känsliga nätverkstopologier och systemdesigner under din kontroll hela tiden.

Att driftsätta FossFLOW på din VPS lägger till serverbaserad diagrambeständighet så att diagram överlever webbläsarsessioner och är tillgängliga för hela ditt team från vilken enhet som helst – utan att behöva mejla filer eller förlita sig på kommersiella plattformar som omfattas av datalagringspolicyer och säkerhetsintrång.