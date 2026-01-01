Habitica förvandlar produktivitet till ett rollspel där du genom att slutföra verkliga uppgifter levlar upp din karaktär, tjänar guld och låser upp utrustning. Skapa vanor för att spåra återkommande beteenden, dagliga uppgifter för sådant som återställs varje dag, och att-göra-listor för engångsmål – om du missar någon av dem kostar det din avatar hälsa, vilket skapar verklig ansvarsskyldighet genom spelmekanik.

Sociala funktioner låter dig gå med i gillen, delta i utmaningar och utföra gruppuppdrag där team besegrar monster genom att slutföra uppgifter tillsammans. Att själv hosta på din egen VPS håller all vanedata, karaktärsframsteg och social historik under din kontroll utan att förlita dig på den offentliga tjänsten.