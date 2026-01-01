Installera Habitica med ett klick.
En gamifierad produktivitetsapp som förvandlar vanor, dagliga uppgifter och att göra-listor till ett rollspelsäventyr med karaktärsutveckling och sociala uppdrag.
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Vad du kan bygga med Habitica
Habitica förvandlar produktivitet till ett rollspel där du genom att slutföra verkliga uppgifter levlar upp din karaktär, tjänar guld och låser upp utrustning. Skapa vanor för att spåra återkommande beteenden, dagliga uppgifter för sådant som återställs varje dag, och att-göra-listor för engångsmål – om du missar någon av dem kostar det din avatar hälsa, vilket skapar verklig ansvarsskyldighet genom spelmekanik.
Sociala funktioner låter dig gå med i gillen, delta i utmaningar och utföra gruppuppdrag där team besegrar monster genom att slutföra uppgifter tillsammans. Att själv hosta på din egen VPS håller all vanedata, karaktärsframsteg och social historik under din kontroll utan att förlita dig på den offentliga tjänsten.
Viktiga funktioner i Habitica
RPG uppgiftshantering
Tjäna erfarenhet, guld och utrustning genom att slutföra verkliga uppgifter – levla upp din karaktär på samma sätt som du förbättrar dina vanor.
Vanor och dagsrutiner
Spåra repeterbara beteenden med vanor och ställ in återkommande dagliga uppgifter som återställs varje dag, med hälsostraff för missade uppgifter.
Gruppuppdrag
Samarbeta med vänner eller kollegor för att besegra monster tillsammans – varje slutförd uppgift gör skada, vilket gör gruppansvar genuint roligt.
Klassystem
Lås upp klasserna Krigare, Magiker, Tjuv eller Helare på nivå 10, var och en med unika förmågor som kompletterar olika produktivitetsstilar.
Anpassade belöningar
Skapa personliga incitament kopplade till att slutföra uppgifter – använd intjänat guld för att låsa upp verkliga belöningar som du själv definierar.
Varför köra Habitica på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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