Chroma är en inbäddningsdatabas med öppen källkod, byggd för AI-applikationer som behöver lagra, indexera och fråga högdimensionella vektorinbäddningar. Den integreras nativt med LangChain, LlamaIndex och OpenAI SDK, vilket gör den till det snabbaste sättet att lägga till semantisk sökning och retrieval-augmented generation (RAG)-funktioner till vilken applikation som helst utan att bygga anpassad vektorinfrastruktur.

Att själv hosta Chroma på din VPS håller dina inbäddningar, dokumentdata och frågemönster under din kontroll, utan pris per fråga och med flexibiliteten att justera resurser när din samling skalas.