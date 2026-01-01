Installera Chroma med ett klick.
Vektordatabas med öppen källkod för AI-applikationer, semantisk sökning och pipelines för hämtningsförstärkt generering.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Chroma
Chroma är en inbäddningsdatabas med öppen källkod, byggd för AI-applikationer som behöver lagra, indexera och fråga högdimensionella vektorinbäddningar. Den integreras nativt med LangChain, LlamaIndex och OpenAI SDK, vilket gör den till det snabbaste sättet att lägga till semantisk sökning och retrieval-augmented generation (RAG)-funktioner till vilken applikation som helst utan att bygga anpassad vektorinfrastruktur.
Att själv hosta Chroma på din VPS håller dina inbäddningar, dokumentdata och frågemönster under din kontroll, utan pris per fråga och med flexibiliteten att justera resurser när din samling skalas.
Viktiga funktioner i Chroma
RAG Pipeline Klar
Utformad som hämtningslagret för LLM-applikationer, så att du kan basera modellens svar i dina egna dokument med minimalt integrationsarbete.
Ramverksintegrationer
Nativt stöd för LangChain, LlamaIndex och OpenAI SDK innebär att din befintliga AI-kod ansluter till Chroma med bara några rader konfiguration.
Metadatafiltrering
Kombinera vektorsökning med likhet med strukturerade metadatafilter för att begränsa resultat efter datum, kategori eller något anpassat attribut utan efterbearbetning.
Flera avståndsmått
Välj cosinuslikhet, L2-avstånd eller inre produkt per samling för att matcha det mått som din inbäddningsmodell tränades med för noggranna resultat.
Persistent lagring
Inbäddningar och index överlever omstarter och uppdateringar, så din kunskapsbas förblir intakt utan att behöva mata in dokument igen efter varje driftsättningsändring.
Varför köra Chroma på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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