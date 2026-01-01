Driftsätt Mazanoke med installation med ett klick.
Integritetsfokuserad webbläsarbaserad bildoptimerare som komprimerar och konverterar bilder utan att ladda upp till någon server.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Mazanoke
Mazanoke är en självhostad bildoptimerare som körs helt i webbläsaren. När användare komprimerar, ändrar storlek på eller konverterar bilder via Mazanokes gränssnitt sker all bearbetning lokalt på deras enhet – Mazanoke överför ingen bilddata till servern eller någon tredje part. Detta gör den lämplig för bearbetning av känsliga bilder som inte går att ladda upp till molnbaserade komprimeringsverktyg.
Till skillnad från hostade bildoptimeringstjänster ger självhostning av Mazanoke på din VPS ditt team en privat, alltid tillgänglig slutpunkt för bildbearbetning. Den stöder ett brett utbud av format, tar automatiskt bort EXIF-metadata som GPS-position och tidsstämplar, och den går att skydda med valfri HTTP-grundläggande autentisering för att begränsa åtkomsten.
Viktiga funktioner i Mazanoke
Bearbetning i webbläsaren
All bildkomprimering och konvertering körs lokalt i webbläsaren – vi skickar ingen bilddata till servern eller någon extern tjänst.
Flerformatkonvertering
Konvertera mellan JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO och TIFF i valfri kombination med justerbara kvalitetsinställningar.
Automatisk EXIF-borttagning
Ta bort inbäddad metadata inklusive GPS-plats, tidsstämplar och kamerainformation från bilder innan du delar.
HTTP basic auth
HTTP basic authentication skyddar åtkomsten som standard, vilket håller din instans begränsad till endast auktoriserade användare.
PWA offline-stöd
Installera Mazanoke som en progressiv webbapp för offline bildbehandling utan att kräva en internetanslutning.
Varför köra Mazanoke på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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