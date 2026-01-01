Mazanoke är en självhostad bildoptimerare som körs helt i webbläsaren. När användare komprimerar, ändrar storlek på eller konverterar bilder via Mazanokes gränssnitt sker all bearbetning lokalt på deras enhet – Mazanoke överför ingen bilddata till servern eller någon tredje part. Detta gör den lämplig för bearbetning av känsliga bilder som inte går att ladda upp till molnbaserade komprimeringsverktyg.

Till skillnad från hostade bildoptimeringstjänster ger självhostning av Mazanoke på din VPS ditt team en privat, alltid tillgänglig slutpunkt för bildbearbetning. Den stöder ett brett utbud av format, tar automatiskt bort EXIF-metadata som GPS-position och tidsstämplar, och den går att skydda med valfri HTTP-grundläggande autentisering för att begränsa åtkomsten.