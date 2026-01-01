Hemmelig är en självhostad applikation för att dela känslig information via krypterade, självförstörande länkar. Hemmelig krypterar lösenord, API-nycklar och privata anteckningar på klientsidan innan de någonsin lämnar webbläsaren, så servern lagrar endast chiffertext som den inte kan dekryptera. Du kan låsa varje hemlighet med en lösenfras, begränsa den med IP, ställa in den att förfalla efter en vald tid, eller begränsa den till ett maximalt antal visningar.

Att köra Hemmelig på din egen VPS håller varje delad uppgift borta från tredjeparts infrastruktur. Du kontrollerar lagringsreglerna, åtkomstloggarna och krypteringsgränsen, vilket gör den lämplig för team som överlämnar uppgifter, kunddata eller någon annan nyttolast som är för känslig för att lämnas i e-post eller chatthistorik.