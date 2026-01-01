Distribuera Hemmelig med en klicksinstallation.
Dela krypterade, självförstörande hemligheter via engångslänkar som försvinner efter första läsningen.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Hemmelig
Hemmelig är en självhostad applikation för att dela känslig information via krypterade, självförstörande länkar. Hemmelig krypterar lösenord, API-nycklar och privata anteckningar på klientsidan innan de någonsin lämnar webbläsaren, så servern lagrar endast chiffertext som den inte kan dekryptera. Du kan låsa varje hemlighet med en lösenfras, begränsa den med IP, ställa in den att förfalla efter en vald tid, eller begränsa den till ett maximalt antal visningar.
Att köra Hemmelig på din egen VPS håller varje delad uppgift borta från tredjeparts infrastruktur. Du kontrollerar lagringsreglerna, åtkomstloggarna och krypteringsgränsen, vilket gör den lämplig för team som överlämnar uppgifter, kunddata eller någon annan nyttolast som är för känslig för att lämnas i e-post eller chatthistorik.
Viktiga funktioner i Hemmelig
Klientbaserad kryptering
Man krypterar hemligheter i webbläsaren med AES-256-GCM innan uppladdning, så att servern aldrig ser klartext.
Engångslänkar
Varje länk självförstörs efter ett konfigurerbart antal visningar eller en utgångsperiod, utan att lämna några spår efter sig.
Lösenord och IP-skydd
Lås hemligheter med en valfri lösenfras eller begränsa åtkomst till specifika IP-intervall för ett extra säkerhetslager.
Krypterade filuppladdningar
Bifoga filer till en hemlighet med samma end-to-end-kryptering som gäller för textinnehåll, redo för autentiserade användare.
QR-koddelning
Generera QR-koder för valfri hemlig länk så att mottagare kan öppna den på en telefon utan att kopiera långa webbadresser.
Inget konto krävs
Vem som helst kan skapa och öppna en hemlighet utan att registrera sig, medan valfria konton låser upp filer och historik.
Varför köra Hemmelig på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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