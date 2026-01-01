Typebot är en självhostad konversationsformulärsbyggare som ersätter statiska HTML-formulär med interaktiva, chattliknande flöden. Med dess dra-och-släpp-redigerare kan team designa flerstegskonversationer med villkorlig förgrening, anpassade variabler och inbyggda integrationer – utan att skriva kod. Plattformen erbjuder två tjänster: en byggare för att designa och hantera flöden, och en visare som levererar publicerade chattbotar direkt till slutanvändare.

Att själv hosta Typebot på din VPS ger dig fullt ägandeskap över inskickad data, filuppladdningar och API-uppgifter utan avgifter per inskick och utan dataöverföringar till tredje part. Dina flöden körs på din egen domän, helt privat, utan konstgjorda begränsningar för arbetsytor, teammedlemmar eller publicerade botar.