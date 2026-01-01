Installera Typebot med en klicksinstallation.
Chatbotbyggare utan kod för att skapa konversationsformulär, enkäter och interaktiva chattupplevelser som du kan hosta själv.
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Vad du kan bygga med Typebot
Typebot är en självhostad konversationsformulärsbyggare som ersätter statiska HTML-formulär med interaktiva, chattliknande flöden. Med dess dra-och-släpp-redigerare kan team designa flerstegskonversationer med villkorlig förgrening, anpassade variabler och inbyggda integrationer – utan att skriva kod. Plattformen erbjuder två tjänster: en byggare för att designa och hantera flöden, och en visare som levererar publicerade chattbotar direkt till slutanvändare.
Att själv hosta Typebot på din VPS ger dig fullt ägandeskap över inskickad data, filuppladdningar och API-uppgifter utan avgifter per inskick och utan dataöverföringar till tredje part. Dina flöden körs på din egen domän, helt privat, utan konstgjorda begränsningar för arbetsytor, teammedlemmar eller publicerade botar.
Viktiga funktioner i Typebot
Visuell flödesbyggare
Designa förgrenade konversationer med hjälp av en kanvasredigerare med över 30 blocktyper, inklusive inmatningar, villkor, medieinbäddningar och betalningsinsamling.
Inbyggda integrationer
Anslut flöden direkt till OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier och Make.com utan att lämna redigeraren.
Villkorlig logik
Förgrena konversationsflöden baserat på användarsvar, variabler eller API-svar för att leverera helt personliga upplevelser.
Flexibla inbäddningslägen
Publicera chattbotar som popup-överlägg, sidowidgetar, helsideschatt eller inbäddningar i texten på vilken webbplats eller webbapp som helst.
Analys i realtid
Spåra inlämningsfrekvenser, avhoppspunkter och slutförandetunnlar för varje publicerat flöde från översikten.
Teamarbetsytor
Organisera flöden över flera isolerade arbetsytor med rollbaserad åtkomst för olika team eller klienter.
Varför köra Typebot på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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