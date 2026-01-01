Miniflux är en minimalistisk, åsiktsdriven RSS-läsare utformad kring en princip: att inte vara i vägen och låta dig läsa. Den är byggd i Go och stöds av PostgreSQL, och hanterar RSS-, Atom-, RDF- och JSON-flöden via ett rent, tangentbordsdrivet gränssnitt utan onödigt krångel eller komplexitet. Med över 7 000 GitHub-stjärnor har den fått en lojal följarskara bland utvecklare och integritetsmedvetna användare som vill ha snabbhet utan rörighet.

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