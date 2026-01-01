Installera Miniflux med en klicksinstallation.
Minimalistisk RSS-läsare med öppen källkod, byggd i Go för snabb och distraktionsfri flödeskonsumtion.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Miniflux
Miniflux är en minimalistisk, åsiktsdriven RSS-läsare utformad kring en princip: att inte vara i vägen och låta dig läsa. Den är byggd i Go och stöds av PostgreSQL, och hanterar RSS-, Atom-, RDF- och JSON-flöden via ett rent, tangentbordsdrivet gränssnitt utan onödigt krångel eller komplexitet. Med över 7 000 GitHub-stjärnor har den fått en lojal följarskara bland utvecklare och integritetsmedvetna användare som vill ha snabbhet utan rörighet.
Att självhosta Miniflux håller din prenumerationslista och dina läsvanor helt privata. Det finns inga tredjepartsspårare, ingen beteendeprofilering och ingen tjänst som kan stängas ner eller kräva betalning. Du äger dina flöden, dina artiklar och din läshistorik.
Viktiga funktioner i Miniflux
Fulltextskrapning
Hämtar kompletta artiklar från flöden som endast publicerar sammanfattningar, så att du alltid kan läsa hela innehållet utan att lämna gränssnittet.
Tangentbordsnavigering
Omfattande kortkommandon låter dig navigera genom flöden, markera artiklar som lästa och öppna länkar utan att röra musen.
Läs senare-integrationer
Skickar artiklar till Pocket, Wallabag, Instapaper och Pinboard med en enda åtgärd för senare offline-läsning.
Tredjeparts klient-API
Fever- och Google Reader-kompatibla API:er låter populära mobilappar som Reeder och NetNewsWire ansluta till din självhostade instans.
Fleranvändarsupport
Varje användare får sin egen oberoende flödeslista, lässtatus och inställningar på en enda delad serverinstans.
Varför köra Miniflux på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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