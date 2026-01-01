Deploy Whoogle Search in one click installation.
Self-hosted Google search proxy that strips ads, tracking, and cookies while delivering clean, private search results.
VÃ¤lj en VPS-prenumeration fÃ¶r Whoogle Search
Varje plan har allt du behÃ¶ver och mer
Vad du kan bygga med Whoogle Search
Whoogle Search is a self-hosted meta-search engine that proxies Google search results while stripping out all advertising, tracking pixels, cookies, AMP links, and IP logging. The results look and behave like Google, but with none of the privacy trade-offs.
Self-hosting Whoogle on a VPS makes it available as the default search engine for your browser or team, with consistent results that respect privacy by default. It supports dark and light themes, bang searches for quick site targeting, Tor and SOCKS proxy routing, and a no-JavaScript mode for maximum compatibility.
Viktiga funktioner i Whoogle Search
Ad-free Google results
Get Google search results without sponsored listings, tracking pixels, or personalization data collection.
No cookies or tracking
Whoogle strips all Google cookies and trackers from results, keeping searches private and unlogged at the source.
Dark mode support
Switch between light and dark themes for comfortable searching at any time of day.
Tor & proxy routing
Route Whoogle's upstream requests through Tor or a SOCKS/HTTP proxy for an additional layer of anonymization.
Bang searches
Use bang shortcuts (e.g. !wiki, !gh) to jump directly to specific sites from the Whoogle search box.
VarfÃ¶r kÃ¶ra Whoogle Search pÃ¥ Hostinger
Lansera med ett klick
FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.
Inbyggd Docker manager
KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.
Inbyggd Docker manager
KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita pÃ¥
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