Upp till 69 % rabatt pÃ¥ Whoogle Search

Deploy Whoogle Search in one click installation.

Self-hosted Google search proxy that strips ads, tracking, and cookies while delivering clean, private search results.

Lansera din applikation direkt
Gratis automatiska sÃ¤kerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Deploy Whoogle Search in one click installation.

VÃ¤lj en VPS-prenumeration fÃ¶r Whoogle Search

69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 132,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
1 vCPU-kÃ¤rna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
PopulÃ¤rast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 166,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
2 vCPU-kÃ¤rnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 310,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
4 vCPU-kÃ¤rnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 553,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
8 vCPU-kÃ¤rnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 132,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
1 vCPU-kÃ¤rna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
PopulÃ¤rast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 166,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
2 vCPU-kÃ¤rnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 310,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
4 vCPU-kÃ¤rnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 553,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
8 vCPU-kÃ¤rnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behÃ¶ver och mer

Docker manager
Snabb Ã¥tkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nÃ¤tverkshastighet
Offentligt API
Datacenter Ã¶ver hela vÃ¤rlden
Gratis domÃ¤n i 1 Ã¥r
Docker manager
Snabb Ã¥tkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nÃ¤tverkshastighet
Offentligt API
Datacenter Ã¶ver hela vÃ¤rlden
Gratis domÃ¤n i 1 Ã¥r

Alla planer betalas i fÃ¶rskott. MÃ¥nadspriset Ã¥terspeglar det totala planpriset delat med din plans antal mÃ¥nader.

Vad du kan bygga med Whoogle Search

Whoogle Search is a self-hosted meta-search engine that proxies Google search results while stripping out all advertising, tracking pixels, cookies, AMP links, and IP logging. The results look and behave like Google, but with none of the privacy trade-offs.

Self-hosting Whoogle on a VPS makes it available as the default search engine for your browser or team, with consistent results that respect privacy by default. It supports dark and light themes, bang searches for quick site targeting, Tor and SOCKS proxy routing, and a no-JavaScript mode for maximum compatibility.

Kom igÃ¥ng nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Whoogle Search

Ad-free Google results

Get Google search results without sponsored listings, tracking pixels, or personalization data collection.

No cookies or tracking

Whoogle strips all Google cookies and trackers from results, keeping searches private and unlogged at the source.

Dark mode support

Switch between light and dark themes for comfortable searching at any time of day.

Tor & proxy routing

Route Whoogle's upstream requests through Tor or a SOCKS/HTTP proxy for an additional layer of anonymization.

Bang searches

Use bang shortcuts (e.g. !wiki, !gh) to jump directly to specific sites from the Whoogle search box.

VarfÃ¶r kÃ¶ra Whoogle Search pÃ¥ Hostinger

Lansera med ett klick

FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Inbyggd Docker manager

KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Inbyggd Docker manager

KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. VÃ¤x globalt.

VÃ¤lj en serverplats nÃ¤rmare din mÃ¥lgrupp och Ã¶ka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Lansera lokalt. VÃ¤x globalt.

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