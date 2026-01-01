Installera Drupal med installation med ett klick.
Öppen källkods-CMS i företagsklass som driver miljontals webbplatser världen över, från personliga bloggar till storskaliga myndighetsportaler.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Drupal
Drupal är ett moget innehållshanteringssystem i företagsklass som regeringar, universitet, medieföretag och Fortune 500-organisationer världen över förlitar sig på. Dess modulära arkitektur och omfattande ekosystem med över 50 000 bidragande moduler gör det möjligt för team att bygga allt från en enkel redaktionell webbplats till en komplex digital plattform med flera webbplatser utan att skriva en enda rad anpassad kod.
Drupals headless CMS-funktioner, robusta API-lager och detaljerade behörighetssystem gör det till en stark lösning för organisationer som behöver hantera innehåll över flera kanaler – webb, mobil och bortom det – samtidigt som de upprätthåller strikta redaktionella arbetsflöden och efterlevnadskrav. Denna implementering kopplar Drupal med en PostgreSQL-backend för produktionsklassad tillförlitlighet och prestanda.
Viktiga funktioner i Drupal
Flexibel innehållsmodellering
Definiera anpassade innehållstyper och fält för att exakt matcha ditt redaktionella arbetsflöde, utan att begränsas av en fast datastruktur.
Headless CMS och REST API
Exponera innehåll via ett RESTful- eller JSON:API-gränssnitt så att frontend-team kan bygga anpassade upplevelser i vilket ramverk som helst.
Finkorniga roller och behörigheter
Kontrollera exakt vad varje användarroll kan skapa, redigera, publicera eller radera i hela webbplatshierarkin.
Flerspråkig support
Inbyggd översättning och språkhantering låter dig publicera innehåll på dussintals språk från en enda installation.
Omfattande modul-ekosystem
Över 50 000 tilläggsmoduler utökar Drupal med e-handel, SEO, mediehantering och integrationer med tredjepartstjänster.
Varför köra Drupal på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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