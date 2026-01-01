Drupal är ett moget innehållshanteringssystem i företagsklass som regeringar, universitet, medieföretag och Fortune 500-organisationer världen över förlitar sig på. Dess modulära arkitektur och omfattande ekosystem med över 50 000 bidragande moduler gör det möjligt för team att bygga allt från en enkel redaktionell webbplats till en komplex digital plattform med flera webbplatser utan att skriva en enda rad anpassad kod.

Drupals headless CMS-funktioner, robusta API-lager och detaljerade behörighetssystem gör det till en stark lösning för organisationer som behöver hantera innehåll över flera kanaler – webb, mobil och bortom det – samtidigt som de upprätthåller strikta redaktionella arbetsflöden och efterlevnadskrav. Denna implementering kopplar Drupal med en PostgreSQL-backend för produktionsklassad tillförlitlighet och prestanda.