Installera QloApps med en klicksinstallation.
Ett hotellhanterings- och bokningssystem med öppen källkod, som inkluderar ett fastighetshanteringssystem, bokningsmotor och hotellwebbplats.
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Vad du kan bygga med QloApps
QloApps är en gratis hotellhandelsplattform med öppen källkod som kombinerar ett fastighetsförvaltningssystem, en direkt bokningsmotor och en kundinriktad hotellwebbplats i en enda installation. Hotellägare kan hantera rumsutbud, priser, skatter och bokningar från en översikt samtidigt som de accepterar bokningar direkt på sin egen webbplats utan att betala provision till tredjepartsportaler.
Att själv hosta QloApps på din egen VPS håller gästdata, betalningsregister och bokningshistorik under din fulla kontroll, tar bort avgifter per bokning som är vanliga med hostade bokningstjänster, och låter dig anpassa bokningsflödet, temat och backoffice för att matcha hur din anläggning faktiskt fungerar.
Viktiga funktioner i QloApps
Direkt bokningsmotor
Ta emot bokningar direkt på din hotellwebbplats med tillgänglighet i realtid, prisplaner och omedelbara bekräftelser — ingen provision till tredjepartsportaler.
Fastighetsförvaltning
Hantera rum, rumstyper, prisplaner, säsongsprissättning, skatter och tillgänglighet från ett enda backoffice som är byggt kring verkliga hotellarbetsflöden.
Multihotellstöd
Hantera flera anläggningar från en installation med hotellspecifika rum, priser, personalbehörigheter och samlad rapportering för hela gruppen.
Inbyggd hotellwebbplats
Leverera en kundfokuserad hotellwebbplats med rumslistor, galleri, recensioner och kontaktsidor direkt ur lådan – inget separat CMS att underhålla.
Moduler och tillägg
Utöka bokningsflöden med betalningsgateways, kanalhanterare och marknadsföringsmoduler från QloApps marknadsplats utan att ändra kärnkoden.
Flera språk och valutor
Betjäna internationella gäster med inbyggt stöd för flera språk och valutor, konfigurerbart per marknad från administratörspanelen.
Varför köra QloApps på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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