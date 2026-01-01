QloApps är en gratis hotellhandelsplattform med öppen källkod som kombinerar ett fastighetsförvaltningssystem, en direkt bokningsmotor och en kundinriktad hotellwebbplats i en enda installation. Hotellägare kan hantera rumsutbud, priser, skatter och bokningar från en översikt samtidigt som de accepterar bokningar direkt på sin egen webbplats utan att betala provision till tredjepartsportaler.

Att själv hosta QloApps på din egen VPS håller gästdata, betalningsregister och bokningshistorik under din fulla kontroll, tar bort avgifter per bokning som är vanliga med hostade bokningstjänster, och låter dig anpassa bokningsflödet, temat och backoffice för att matcha hur din anläggning faktiskt fungerar.