Ettklicksinstallation av Reiverr.
Enhetligt TV-vänligt gränssnitt för Jellyfin, TMDB, Sonarr och Radarr som ersätter upptäcktsfunktionen i Overseerr-stil.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Reiverr
Reiverr är en öppen källkods-frontend som kombinerar medieupptäckt, begäran och uppspelning i ett enda TV-vänligt gränssnitt. Istället för att hoppa mellan Jellyfin, TMDB, Sonarr och Radarr kan användare bläddra bland populära titlar, få personliga rekommendationer, begära saknat innehåll och streama det som redan finns i deras bibliotek – allt från en app optimerad för fjärrkontroller och 10-fots användargränssnitt.
Att själv hosta Reiverr på din egen VPS håller varje ansluten API-nyckel, visningshistorik och begärandelogg under din kontroll. Den plugin-baserade arkitekturen låter dig lägga till nya streamingkällor utan att modifiera kärnan, och samma backend kan driva både webbappen och en inbyggd version på Samsung Tizen smart-TV.
Viktiga funktioner i Reiverr
TMDB upptäckt
Bläddra bland populära filmer och serier, personliga rekommendationer, skådespelare, betyg och trailers från The Movie Database.
Jellyfin uppspelning
Streama innehåll som redan finns i ditt Jellyfin-bibliotek direkt i Reiverr utan att byta appar eller sessioner.
Sonarr och Radarr-förfrågningar
Skicka saknade titlar direkt till Sonarr eller Radarr för automatisk nedladdning och biblioteksimportering utan att öppna något av användargränssnitten.
TV-först gränssnitt
Fjärrkontrollsvänlig navigering, stor typografi och fokusmarkeringar, utvecklade från grunden för smarta TV-apparater och digitalboxar.
Insticksprogramarkitektur
Lägg till ytterligare uppspelnings- eller källplugins i den monterade plugins-mappen för att utöka Reiverr utan att bygga om imagen.
Tizen Smart TV-bygge
Koppla den hostade backend-tjänsten med den officiella Tizen-versionen för att installera Reiverr som en inbyggd app på Samsung smart-TV-apparater.
Varför köra Reiverr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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