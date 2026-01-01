Reiverr är en öppen källkods-frontend som kombinerar medieupptäckt, begäran och uppspelning i ett enda TV-vänligt gränssnitt. Istället för att hoppa mellan Jellyfin, TMDB, Sonarr och Radarr kan användare bläddra bland populära titlar, få personliga rekommendationer, begära saknat innehåll och streama det som redan finns i deras bibliotek – allt från en app optimerad för fjärrkontroller och 10-fots användargränssnitt.

Att själv hosta Reiverr på din egen VPS håller varje ansluten API-nyckel, visningshistorik och begärandelogg under din kontroll. Den plugin-baserade arkitekturen låter dig lägga till nya streamingkällor utan att modifiera kärnan, och samma backend kan driva både webbappen och en inbyggd version på Samsung Tizen smart-TV.