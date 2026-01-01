Installera Checkcle med en klicksinstallation.
Öppen källkodsbaserad realtidsövervakningsplattform för drifttid, infrastruktur och SSL-spårning med offentliga statussidor.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Checkcle
Checkcle är en fullstack-övervakningsplattform som ger DevOps-team och systemadministratörer en enhetlig översikt över webbplatser, API:er, servrar och SSL-certifikat från en enda självhostad kontrollpanel. Den övervakar HTTP-, TCP-, DNS- och ping-slutpunkter tillsammans med Linux- och Windows-servermått – CPU, RAM, disk och nätverk – allt i realtid.
Till skillnad från SaaS-övervakningsverktyg som tar betalt per övervakare eller per användare, innebär att själv hosta Checkcle på din egen VPS obegränsade övervakare, fullständigt dataägarskap och inga återkommande avgifter. Offentliga statussidor och flerkanaliga varningar via Telegram, Slack, Discord, e-post och Matrix håller ditt team och dina användare informerade när incidenter inträffar.
Viktiga funktioner i Checkcle
Upptidsövervakning
Övervaka HTTP-, TCP-, DNS- och ping-slutpunkter med konfigurerbara intervaller, spårning av svarstid och omedelbara driftstoppsvarningar.
Serverinfrastrukturmätvärden
Övervaka CPU-, RAM-, disk- och nätverksanvändning på Linux- och Windows-servrar via en lättviktig agentinstallation med en enda rad.
SSL och domänspårning
Övervaka utgångsdatum för SSL-certifikat och domänstatus för att förhindra oväntade avbrott från utgångna eller felkonfigurerade certifikat.
Publika statussidor
Dela aktuell driftsstatus med användare och intressenter via anpassningsbara offentliga statussidor.
Flerkanalsavisering
Skicka incidentaviseringar till Telegram, Slack, Discord, E-post och Matrix med anpassningsbara aviseringsmallar.
Varför köra Checkcle på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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