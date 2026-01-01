Checkcle är en fullstack-övervakningsplattform som ger DevOps-team och systemadministratörer en enhetlig översikt över webbplatser, API:er, servrar och SSL-certifikat från en enda självhostad kontrollpanel. Den övervakar HTTP-, TCP-, DNS- och ping-slutpunkter tillsammans med Linux- och Windows-servermått – CPU, RAM, disk och nätverk – allt i realtid.

Till skillnad från SaaS-övervakningsverktyg som tar betalt per övervakare eller per användare, innebär att själv hosta Checkcle på din egen VPS obegränsade övervakare, fullständigt dataägarskap och inga återkommande avgifter. Offentliga statussidor och flerkanaliga varningar via Telegram, Slack, Discord, e-post och Matrix håller ditt team och dina användare informerade när incidenter inträffar.