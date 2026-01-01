Installera Grist med ettklicksinstallation.
Öppen källkod kalkylblads- och databashybrid som ett självhostat Airtable-alternativ.
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Vad du kan bygga med Grist
Grist är ett relationskalkylblad med öppen källkod som kombinerar kalkylbladens välbekanta känsla med databasernas kraft. Team använder det för att organisera data, bygga anpassade vyer, skapa instrumentpaneler och designa interaktiva applikationer utan att skriva kod, vilket gör det till ett mångsidigt, självhyst alternativ till Airtable.
Med Python-formler, detaljerade åtkomstkontroller, ett REST API och anpassade widgetar ger Grist både tekniska och icke-tekniska användare möjlighet att bygga sofistikerade dataapplikationer. Denna mall inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig datalagring, Redis för prestandacaching och Traefik HTTPS-routing för säker teamåtkomst.
Viktiga funktioner i Grist
Relationell datamodell
Länka tabeller med referenser och uppslag som en databas, och behåll samtidigt den välbekanta redigeringsupplevelsen från ett kalkylblad.
Python-formler
Använd Python för beräkningar och datatransformationer istället för begränsade formelspråk i kalkylblad.
Anpassade vyer och layouter
Skapa kortvyer, diagram, kalendrar och anpassade widgetlayouter för att visualisera och interagera med din data på valfritt sätt.
Detaljerade åtkomstkontroller
Ange behörigheter på dokument-, tabell-, kolumn- och radnivå för exakt kontroll över teamarbete och datasynlighet.
REST API-integration
Full API-åtkomst möjliggör läsning, skrivning och automatisering av dataoperationer för sömlös integration med externa verktyg.
Varför köra Grist på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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