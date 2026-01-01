Installera OCS Inventory NG med installation med ett klick.
Öppen källkods-server för IT-tillgångshantering som spårar hårdvara, mjukvara och distribuerar paket i hela din flotta.
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Vad du kan bygga med OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) är en gratis lösning med öppen källkod för tillgångshantering och programvarudistribution som man har förfinat sedan 2001. Lättviktiga agenter installerade på Windows-, Linux-, macOS-, Android- och IBM AIX-slutpunkter rapporterar detaljerade hårdvaru- och programvaruinventeringar tillbaka till en central server, medan SNMP-skanningar och IP-upptäckt utökar synligheten till skrivare, switchar, routrar och andra agentlösa enheter.
Att själv hosta OCS Inventory på din egen VPS håller varje enhetsfingeravtryck, licenspost och distribuerat paket under din kontroll. Den medföljande webbkonsolen, MySQL-databasen och REST API:et är samma komponenter som företag använder när de hanterar IT-miljöer med över 100 000 enheter, utan avgifter per tillgång och utan beroende av tredjeparts-SaaS.
Viktiga funktioner i OCS Inventory NG
Hårdvaru- och mjukvaruinventering
Lättviktiga agenter samlar in detaljerad data om CPU, minne, lagring, kringutrustning och installerad programvara från Windows-, Linux-, macOS-, Android- och AIX-slutpunkter.
Paketdistribution
Skicka skript, installationsprogram och konfigurationspaket till agenter över HTTPS, med bandbreddskontroller som skalar till flottor med över 100 000 enheter.
SNMP och nätverksupptäckt
Skanna subnät och fråga SNMP-enheter för att inventera skrivare, switchar, routrar och annan utrustning som inte kan köra en agent.
Licensefterlevnadsrapporter
Spåra installerade applikationer i hela din miljö och skapa rapporter för programvarumätning för att verifiera licensanvändning och förnyelser.
REST API och integrationer
Inbyggt REST API och GLPI-synkroniseringsplugin förser tillgångsdata till ärendehanteringssystem, CMDB:er och säkerhetsverktyg.
Webbkonsol med RBAC
Webbaserad konsol med rollbaserade åtkomstkontroller, LDAP- och CAS-autentisering, samt anpassningsbara kontrollpaneler för operatörer och granskare.
Varför köra OCS Inventory NG på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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