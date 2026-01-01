OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) är en gratis lösning med öppen källkod för tillgångshantering och programvarudistribution som man har förfinat sedan 2001. Lättviktiga agenter installerade på Windows-, Linux-, macOS-, Android- och IBM AIX-slutpunkter rapporterar detaljerade hårdvaru- och programvaruinventeringar tillbaka till en central server, medan SNMP-skanningar och IP-upptäckt utökar synligheten till skrivare, switchar, routrar och andra agentlösa enheter.

Att själv hosta OCS Inventory på din egen VPS håller varje enhetsfingeravtryck, licenspost och distribuerat paket under din kontroll. Den medföljande webbkonsolen, MySQL-databasen och REST API:et är samma komponenter som företag använder när de hanterar IT-miljöer med över 100 000 enheter, utan avgifter per tillgång och utan beroende av tredjeparts-SaaS.