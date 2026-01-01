Upp till 69 % rabatt på CyberChef

Distribuera CyberChef med installation med ett klick.

GCHQ:s "Cyber Swiss Army Knife" med över 300 funktioner för kodning, kryptering och dataanalys i webbläsaren.

Lansera din applikation direkt
Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
Välj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Distribuera CyberChef med installation med ett klick.

Välj en VPS-prenumeration för CyberChef

69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med CyberChef

CyberChef är ett kraftfullt, webbaserat verktyg för datamanipulation utvecklat av GCHQ, som erbjuder över 300 inbyggda funktioner för kryptering, kodning, komprimering, hashning och konvertering av dataformat — allt via ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt. Det unika receptsystemet låter dig kedja ihop flera funktioner till återanvändbara, delbara arbetsflöden, medan funktionen "Magic" automatiskt upptäcker kodningstyper för att påskynda analysen.

Eftersom CyberChef bearbetar allt klientsidan i din webbläsare, lämnar känslig data aldrig din maskin. Att själv hosta din egen instans på en VPS säkerställer att den alltid är tillgänglig för ditt team, endast åtkomlig inom din infrastruktur, och fri från beroende av offentligt hostade versioner — vilket är avgörande för säkerhetsoperationer och arbetsflöden för incidenthantering som hanterar konfidentiell data.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i CyberChef

300+ inbyggda operationer

Omfattar Base64, AES, SHA-hashning, regex, IP-parsning, komprimering och dussintals andra databehandlingsoperationer utan att skriva någon kod.

Receptkedjning

Koppla ihop flera operationer till återanvändbara mallar som kan sparas och delas via URL, vilket möjliggör repeterbara och dokumenterade dataflöden.

Klientsidebearbetning

Alla operationer sker helt och hållet i webbläsaren — data lämnar aldrig din dator, vilket gör det säkert för känsliga säkerhetsutredningar och konfidentiell analys.

Magisk automatisk upptäckt

Magic-funktionen identifierar automatiskt okända kodningsscheman och föreslår de korrekta operationerna för att avkoda dem, vilket påskyndar sortering och analys.

Brytpunktfelsökning

Stega igenom recept med brytpunkter för att inspektera data i mellanliggande tillstånd och felsöka komplexa flerstegs transformationspipelines.

Varför köra CyberChef på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀

Noel
Noel

Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.

Omkar
Omkar

Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.

Sylvain
Sylvain

Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.

Martin K
Martin K

Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

Kom igång nu

Utforska fler appar att distribuera

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Distribuera
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Kör Visual Studio Code i din webbläsare var som helst

Distribuera
Adminer

Adminer

Fullfjädrat gränssnitt för databashantering med stöd för 11+ databassystem

Distribuera
Se alla applikationer

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.