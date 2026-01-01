CyberChef är ett kraftfullt, webbaserat verktyg för datamanipulation utvecklat av GCHQ, som erbjuder över 300 inbyggda funktioner för kryptering, kodning, komprimering, hashning och konvertering av dataformat — allt via ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt. Det unika receptsystemet låter dig kedja ihop flera funktioner till återanvändbara, delbara arbetsflöden, medan funktionen "Magic" automatiskt upptäcker kodningstyper för att påskynda analysen.

Eftersom CyberChef bearbetar allt klientsidan i din webbläsare, lämnar känslig data aldrig din maskin. Att själv hosta din egen instans på en VPS säkerställer att den alltid är tillgänglig för ditt team, endast åtkomlig inom din infrastruktur, och fri från beroende av offentligt hostade versioner — vilket är avgörande för säkerhetsoperationer och arbetsflöden för incidenthantering som hanterar konfidentiell data.