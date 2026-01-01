Distribuera CyberChef med installation med ett klick.
GCHQ:s "Cyber Swiss Army Knife" med över 300 funktioner för kodning, kryptering och dataanalys i webbläsaren.
Välj en VPS-prenumeration för CyberChef
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med CyberChef
CyberChef är ett kraftfullt, webbaserat verktyg för datamanipulation utvecklat av GCHQ, som erbjuder över 300 inbyggda funktioner för kryptering, kodning, komprimering, hashning och konvertering av dataformat — allt via ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt. Det unika receptsystemet låter dig kedja ihop flera funktioner till återanvändbara, delbara arbetsflöden, medan funktionen "Magic" automatiskt upptäcker kodningstyper för att påskynda analysen.
Eftersom CyberChef bearbetar allt klientsidan i din webbläsare, lämnar känslig data aldrig din maskin. Att själv hosta din egen instans på en VPS säkerställer att den alltid är tillgänglig för ditt team, endast åtkomlig inom din infrastruktur, och fri från beroende av offentligt hostade versioner — vilket är avgörande för säkerhetsoperationer och arbetsflöden för incidenthantering som hanterar konfidentiell data.
Viktiga funktioner i CyberChef
300+ inbyggda operationer
Omfattar Base64, AES, SHA-hashning, regex, IP-parsning, komprimering och dussintals andra databehandlingsoperationer utan att skriva någon kod.
Receptkedjning
Koppla ihop flera operationer till återanvändbara mallar som kan sparas och delas via URL, vilket möjliggör repeterbara och dokumenterade dataflöden.
Klientsidebearbetning
Alla operationer sker helt och hållet i webbläsaren — data lämnar aldrig din dator, vilket gör det säkert för känsliga säkerhetsutredningar och konfidentiell analys.
Magisk automatisk upptäckt
Magic-funktionen identifierar automatiskt okända kodningsscheman och föreslår de korrekta operationerna för att avkoda dem, vilket påskyndar sortering och analys.
Brytpunktfelsökning
Stega igenom recept med brytpunkter för att inspektera data i mellanliggande tillstånd och felsöka komplexa flerstegs transformationspipelines.
Varför köra CyberChef på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.