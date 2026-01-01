Installera SQLPage med ettklicksinstallation.
Bygg interaktiva webbplatser och datapaneler enbart med SQL-frågor – utan att frontend-kod, ramverk eller JavaScript behövs.
Välj en VPS-prenumeration för SQLPage
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med SQLPage
SQLPage är en webbapplikationsserver med öppen källkod som renderar interaktiva webbsidor direkt från SQL-frågor. Utvecklare och analytiker skriver
.sql-filer som väljer från ett inbyggt komponentbibliotek – formulär, tabeller, diagram, kartor, navigering och dussintals UI-element – och servern omvandlar resultatuppsättningarna till snygg HTML utan en enda rad HTML, CSS eller JavaScript. Anslut SQLite, PostgreSQL, MySQL eller Microsoft SQL Server och exponera en befintlig databas som en fungerande administratörspanel, intern översikt eller prototyp på några minuter.
Att själv hosta SQLPage på din egen VPS håller frågor, scheman och autentiseringsuppgifter inom infrastruktur du kontrollerar, snarare än en tredjeparts low-code-plattform. Det finns inga avgifter per användare, inga radbegränsningar, och dina
.sql-filer förblir portabla och versionskontrollerbara som all annan kod.
Viktiga funktioner i SQLPage
Endast SQL-rendering
Skriv vanliga SQL-filer som väljer från ett rikt komponentbibliotek och SQLPage renderar responsiva HTML-sidor direkt från resultatuppsättningarna.
Multidatabasstöd
Anslut till SQLite, PostgreSQL, MySQL eller Microsoft SQL Server och exponera en befintlig databas som en fungerande webbapplikation.
Inbyggda komponenter
Du får tillgång till formulär, tabeller, diagram, kartor, kort, navigering, filuppladdningar och dussintals polerade UI-element utan externa bibliotek eller byggsteg.
Omedelbar omladdning
Redigera en
.sql-fil och ändringen visas vid nästa sidladdning — ingen kompilering, ingen bundlare och ingen omstart.
Liten statisk binär
En enda Rust-binär på under 20 MB driver en hel dynamisk webbplats, med låg minnesanvändning och snabba kallstarter på blygsamma VPS-resurser.
Inbyggd autentisering
HTTP basic auth, sessionshantering, OAuth och funktioner för lösenordshashning låter SQL-filer skydda sidor utan en extern identitetstjänst.
Varför köra SQLPage på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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