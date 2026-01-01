SQLPage är en webbapplikationsserver med öppen källkod som renderar interaktiva webbsidor direkt från SQL-frågor. Utvecklare och analytiker skriver .sql -filer som väljer från ett inbyggt komponentbibliotek – formulär, tabeller, diagram, kartor, navigering och dussintals UI-element – och servern omvandlar resultatuppsättningarna till snygg HTML utan en enda rad HTML, CSS eller JavaScript. Anslut SQLite, PostgreSQL, MySQL eller Microsoft SQL Server och exponera en befintlig databas som en fungerande administratörspanel, intern översikt eller prototyp på några minuter.

Att själv hosta SQLPage på din egen VPS håller frågor, scheman och autentiseringsuppgifter inom infrastruktur du kontrollerar, snarare än en tredjeparts low-code-plattform. Det finns inga avgifter per användare, inga radbegränsningar, och dina .sql -filer förblir portabla och versionskontrollerbara som all annan kod.