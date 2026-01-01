Flagsmith är en plattform för öppen källkod för funktionsflaggor och fjärrkonfiguration som låter utvecklare lansera kod bakom växlar, rikta funktioner till användarsegment och köra A/B-tester utan att behöva driftsätta om. Som ett självhyst alternativ till LaunchDarkly och Split erbjuder den flaggvärden per miljö, procentuella utrullningar, multivariata variationer, granskningsloggar och SDK:er för alla större programmeringsspråk och mobila ramverk.

Att självhysa Flagsmith på din VPS håller varje funktionsflagga, användarsegment och utrullningsbeslut inom din infrastruktur istället för att passera genom en tredjeparts-SaaS som skulle kunna se hur din produkt lanseras. Den medföljande uppgiftsprocessorn hanterar webhook-leverans, schemalagda flaggändringar och arkivering av granskningsloggar asynkront utan att blockera förfrågningar om flaggutvärdering.