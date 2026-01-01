Installera Flagsmith med ett klick.
En tjänst för funktionsflaggor och fjärrkonfiguration med öppen källkod för att skicka kod mörkt, köra A/B-tester och rikta in användare efter segment.
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Vad du kan bygga med Flagsmith
Flagsmith är en plattform för öppen källkod för funktionsflaggor och fjärrkonfiguration som låter utvecklare lansera kod bakom växlar, rikta funktioner till användarsegment och köra A/B-tester utan att behöva driftsätta om. Som ett självhyst alternativ till LaunchDarkly och Split erbjuder den flaggvärden per miljö, procentuella utrullningar, multivariata variationer, granskningsloggar och SDK:er för alla större programmeringsspråk och mobila ramverk.
Att självhysa Flagsmith på din VPS håller varje funktionsflagga, användarsegment och utrullningsbeslut inom din infrastruktur istället för att passera genom en tredjeparts-SaaS som skulle kunna se hur din produkt lanseras. Den medföljande uppgiftsprocessorn hanterar webhook-leverans, schemalagda flaggändringar och arkivering av granskningsloggar asynkront utan att blockera förfrågningar om flaggutvärdering.
Viktiga funktioner i Flagsmith
Flaggor och fjärrkonfiguration
Växla funktioner på eller av, rikta in dig på användarsegment, leverera multivariata variationer och tillhandahåll fjärrkonfigurationsvärden från en enda plattform.
Flermiljömarknadsföring
Befordra flaggornas värden från utveckling till testmiljö till produktion med ettklickskopiering och miljöspecifika åsidosättningar för säkra utrullningar.
Procentuella utrullningar
Rulla gradvis ut funktioner baserat på trafikprocent med beständig gruppering per användare, så att samma användare får konsekvent behandling över sessioner.
Revision och godkännanden
Fullständig granskningslogg för varje flaggändring med valfria arbetsflöden för godkännande av ändringsförfrågningar för känsliga flaggor i produktionsmiljöer.
Realtids-SDK:er
Officiella SDK:er för JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native och Flutter med lokal utvärderingscache.
Integrationer och webhooks
Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket och webhook-integrationer meddelar ert team och CI-pipelines när flaggor ändras i produktion.
Varför köra Flagsmith på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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