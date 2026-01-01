GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) är en REST API-server med öppen källkod som ansluter till WhatsApp via multi-enhetsprotokollet. Den erbjuder ett rent webbgränssnitt för att hantera WhatsApp-sessioner och ett komplett REST API för att skicka meddelanden, hantera kontakter och hantera webhooks — allt från din egen server.

Att själv hosta GoWA på din VPS säkerställer att din WhatsApp-sessionsdata förblir privat, ditt API inte har några hastighetsbegränsningar från tredjepartsleverantörer, och du bibehåller full kontroll över meddelanderoutning och webhook-integrationer.