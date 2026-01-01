Installera GoWA med ett klick.
Lättviktig WhatsApp REST API och webbgränssnitt byggt med Go för automatisering av meddelanden över flera enheter.
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Vad du kan bygga med GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) är en REST API-server med öppen källkod som ansluter till WhatsApp via multi-enhetsprotokollet. Den erbjuder ett rent webbgränssnitt för att hantera WhatsApp-sessioner och ett komplett REST API för att skicka meddelanden, hantera kontakter och hantera webhooks — allt från din egen server.
Att själv hosta GoWA på din VPS säkerställer att din WhatsApp-sessionsdata förblir privat, ditt API inte har några hastighetsbegränsningar från tredjepartsleverantörer, och du bibehåller full kontroll över meddelanderoutning och webhook-integrationer.
Viktiga funktioner i GoWA
REST API
Fullständigt HTTP API för att skicka text, bilder, dokument och platsmeddelanden programmatiskt från vilket språk eller verktyg som helst.
Stöd för flera enheter
Anslut flera WhatsApp-konton till en enda serverinstans utan att behöva separata telefonanslutningar.
Webbgränssnitt
Inbyggt webbgränssnitt för skanning av QR-koder, sessionshantering och testning av API-anrop utan att skriva kod.
Webhook-integration
Vidarebefordra inkommande meddelanden till dina egna slutpunkter för chattbot-automatisering, CRM-integration eller meddelandeflöden.
Grundläggande autentisering
Skydda API:et och webbgränssnittet med användarnamn och lösenord för att förhindra obehörig åtkomst.
Varför köra GoWA på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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