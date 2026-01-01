LimeSurvey är en ledande open source-enkätplattform som gör det möjligt för forskare, företag och institutioner att skapa professionella online-frågeformulär. Den stöder över 80 språk, avancerad förgreningslogik, deltagarhantering och omfattande dataexportalternativ inklusive SPSS- och Excel-format.

Med sina omfattande frågetyper, anpassade teman och plugin-arkitektur erbjuder LimeSurvey enkätfunktioner i företagsklass utan prenumerationsavgifter. Denna mall inkluderar MariaDB för tillförlitlig datalagring, Redis för snabb sessionshantering och Traefik HTTPS-routing för säkra enkätinlämningar.