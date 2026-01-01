Installera LimeSurvey med en klicksinstallation.
Professionell plattform för onlineenkäter för att skapa frågeformulär och samla in data.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LimeSurvey
LimeSurvey är en ledande open source-enkätplattform som gör det möjligt för forskare, företag och institutioner att skapa professionella online-frågeformulär. Den stöder över 80 språk, avancerad förgreningslogik, deltagarhantering och omfattande dataexportalternativ inklusive SPSS- och Excel-format.
Med sina omfattande frågetyper, anpassade teman och plugin-arkitektur erbjuder LimeSurvey enkätfunktioner i företagsklass utan prenumerationsavgifter. Denna mall inkluderar MariaDB för tillförlitlig datalagring, Redis för snabb sessionshantering och Traefik HTTPS-routing för säkra enkätinlämningar.
Viktiga funktioner i LimeSurvey
Avancerade frågetyper
Välj bland 28+ frågetyper, inklusive matris-, ranknings-, filuppladdnings- och ekvationsbaserade frågor för alla enkätscenarier.
Förgreningslogik
Skapa dynamiska undersökningar som visar eller döljer frågor baserat på tidigare svar med en kraftfull uttryckshanterare.
Flerspråkiga undersökningar
Bygg undersökningar på 80+ språk med automatiskt stöd för höger-till-vänster-text för verkligt global datainsamling.
Dataexport och analys
Exportera resultat till SPSS-, R-, Excel- och CSV-format med inbyggd statistik, diagram och korsflikverktyg.
Deltagarhantering
Spåra respondenter med tokenbaserad åtkomst, skicka påminnelser och kontrollera kvoter för noggrann undersökningshantering.
Varför köra LimeSurvey på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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