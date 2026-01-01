Installera Open Dronelog med en klicksinstallation.
Självhostat analysverktyg för DJI och Litchi drönarflygloggar med 3D-kartor, telemetridiagram och utskrivbara flygrapporter.
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Vad du kan bygga med Open Dronelog
Open Dronelog är ett analysverktyg för drönarflygloggar med öppen källkod som importerar DJI-, Litchi- och Airdata-exporter till en lokal DuckDB-databas och visar dem via en interaktiv webbpanel. Till skillnad från molntjänster som låser din flyghistorik bakom prenumerationer eller uppladdningsgränser, stannar varje flygning, batteriserienummer och telemetriprov på din egen server, och analyser körs lokalt med automatisk nedprovtagning för mycket stora datamängder.
Att själv hosta Open Dronelog på din VPS behåller personligt identifierbara flygvägar, drönarserienummer och batterihistorik helt under din kontroll. Du kan synkronisera loggar automatiskt från en monterad mapp, generera utskrivbara A4-regleringsrapporter för myndigheter och dela en enda instans över ett helt drönarteam utan avgifter per pilot.
Viktiga funktioner i Open Dronelog
Flerformat loggimport
Importera DJI .txt, Litchi CSV och Airdata-exporter med automatisk enhetsdetektering, smart deduplicering och valfria tredjeparts-parser-plugins.
Interaktiva flygkartor
Spela upp flygningar på en 3D-karta med valbara satellit-, topografiska eller OpenStreetMap-lager, variabel hastighetskontroll och live-visualisering av RC-spakar.
Telemetridiagram
Synkroniserade diagram med drag-och-zoom-funktion för höjd, hastighet, battericellsspänningar, attityd, RC-signal, GPS och avstånd till hem för varje flygning.
Batterihälsoövervakning
Cykelantal per batteri, historik över full laddningskapacitet och trender för användningstid i minuter hjälper dig att upptäcka försämring innan ett batteri går sönder under flygning.
Utskrivbara flygrapporter
Generera anpassningsbara A4 HTML-rapporter med valbara fältgrupper, väderdata och dag-för-dag-gruppering för direkt utskrift till PDF för myndigheter.
Lokal-först lagring
Alla flygningar finns i en lokal DuckDB-databas med export till CSV, JSON, GPX och KML samt fullständig säkerhetskopiering och återställning — ingen uppladdning till molnet krävs.
Varför köra Open Dronelog på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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