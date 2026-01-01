Open Dronelog är ett analysverktyg för drönarflygloggar med öppen källkod som importerar DJI-, Litchi- och Airdata-exporter till en lokal DuckDB-databas och visar dem via en interaktiv webbpanel. Till skillnad från molntjänster som låser din flyghistorik bakom prenumerationer eller uppladdningsgränser, stannar varje flygning, batteriserienummer och telemetriprov på din egen server, och analyser körs lokalt med automatisk nedprovtagning för mycket stora datamängder.

Att själv hosta Open Dronelog på din VPS behåller personligt identifierbara flygvägar, drönarserienummer och batterihistorik helt under din kontroll. Du kan synkronisera loggar automatiskt från en monterad mapp, generera utskrivbara A4-regleringsrapporter för myndigheter och dela en enda instans över ett helt drönarteam utan avgifter per pilot.