Distribuera Radarr med en klicksinstallation.
Automatiserad filmhanterare som övervakar utgivningar, laddar ner via din valda klient och håller ditt bibliotek organiserat.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Radarr
Radarr är en omfattande automatiserad filmhanterare för Usenet- och BitTorrent-användare. Den övervakar RSS-flöden efter nya utgåvor som matchar dina kvalitetsprofiler, utlöser nedladdningar via klienter som qBittorrent eller SABnzbd, och döper om samt organiserar ditt bibliotek automatiskt. Stöd för anpassade format låter dig rikta in dig på specifika kodningar – 4K HDR, Dolby Vision, REMUX – och Radarr uppgraderar befintliga filer när bättre utgåvor dyker upp.
Att köra Radarr på en VPS håller den aktiv dygnet runt med konsekvent bandbredd, vilket säkerställer att du aldrig missar ett släppfönster. Den integreras direkt med Plex, Jellyfin och Emby för att uppdatera ditt mediebibliotek i samma ögonblick som en ny fil landar, och fungerar naturligt tillsammans med Sonarr, Lidarr och Prowlarr för ett komplett automatiserat medieekosystem.
Viktiga funktioner i Radarr
Automatiserad övervakning
RSS-flödesövervakning upptäcker nya filmreleaser så fort de dyker upp och lägger automatiskt nedladdningar i kö baserat på dina kvalitetsinställningar.
Kvalitetsprofiler
Definiera acceptabla upplösningar, codecs och filstorlekar per film så att du endast laddar ner och behåller de versioner du faktiskt vill ha.
Automatiska uppgraderingar
Radarr övervakar utgåvor av bättre kvalitet efter den första nedladdningen och ersätter filer transparent, vilket håller ditt bibliotek i toppkvalitet över tid.
Mediaserverintegration
Aviseringar om automatisk biblioteksuppdatering för Plex, Jellyfin och Emby innebär att nyligen nedladdade filmer visas i din streamingapp inom sekunder.
Importlista
Importera bevakningslistor från IMDb, Trakt och TMDb för att automatiskt lägga till filmer i din bevakade kö när du markerar titlar att titta på.
Varför köra Radarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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