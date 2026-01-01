Radarr är en omfattande automatiserad filmhanterare för Usenet- och BitTorrent-användare. Den övervakar RSS-flöden efter nya utgåvor som matchar dina kvalitetsprofiler, utlöser nedladdningar via klienter som qBittorrent eller SABnzbd, och döper om samt organiserar ditt bibliotek automatiskt. Stöd för anpassade format låter dig rikta in dig på specifika kodningar – 4K HDR, Dolby Vision, REMUX – och Radarr uppgraderar befintliga filer när bättre utgåvor dyker upp.

Att köra Radarr på en VPS håller den aktiv dygnet runt med konsekvent bandbredd, vilket säkerställer att du aldrig missar ett släppfönster. Den integreras direkt med Plex, Jellyfin och Emby för att uppdatera ditt mediebibliotek i samma ögonblick som en ny fil landar, och fungerar naturligt tillsammans med Sonarr, Lidarr och Prowlarr för ett komplett automatiserat medieekosystem.