Installera WhoDB med installation med ett klick.
Lättviktig webbaserad databasutforskare för Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis och mer.
Välj en VPS-prenumeration för WhoDB
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med WhoDB
WhoDB är ett snabbt, lättviktigt databashanteringsverktyg som låter dig utforska och fråga flera databassystem genom ett enda webbgränssnitt. Det stöder PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch och ClickHouse, vilket gör det till ett mångsidigt val för utvecklare och administratörer som arbetar med olika dataplattformar.
WhoDB fokuserar på enkelhet och snabbhet: anslut till dina databaser direkt från användargränssnittet, kör frågor, bläddra i tabeller och granska data — ingen komplex konfiguration eller uppsvälld klientprogramvara krävs. Integrera valfritt AI-modeller som OpenAI eller Ollama för att generera frågor från naturligt språk direkt i gränssnittet.
Viktiga funktioner i WhoDB
Multidatabasstöd
Anslut till PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch och ClickHouse från ett enhetligt gränssnitt.
AI-assisterade frågor
Använd OpenAI, Anthropic eller en lokal Ollama-modell för att generera SQL- och NoSQL-frågor från prompter på naturligt språk direkt i redigeraren.
Tabellbläddring och redigering
Bläddra, filtrera, paginera och redigera rader i tabeller och samlingar, vilket gör rutinmässig datainspektion och korrigeringar snabbt och intuitivt.
Lätt driftsättning
Levereras som en enda Docker-container utan externa beroenden, så den startar på några sekunder och lägger till minimalt med extra belastning på din VPS.
Varför köra WhoDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.