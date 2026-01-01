WhoDB är ett snabbt, lättviktigt databashanteringsverktyg som låter dig utforska och fråga flera databassystem genom ett enda webbgränssnitt. Det stöder PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch och ClickHouse, vilket gör det till ett mångsidigt val för utvecklare och administratörer som arbetar med olika dataplattformar.

WhoDB fokuserar på enkelhet och snabbhet: anslut till dina databaser direkt från användargränssnittet, kör frågor, bläddra i tabeller och granska data — ingen komplex konfiguration eller uppsvälld klientprogramvara krävs. Integrera valfritt AI-modeller som OpenAI eller Ollama för att generera frågor från naturligt språk direkt i gränssnittet.