Distribuera Evolution Go med installation med ett klick.
Högpresterande WhatsApp API-gateway skriven i Go för resursnål meddelandeautomatisering och flerinstanshantering.
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Vad du kan bygga med Evolution Go
Evolution Go är en WhatsApp API-gateway omskriven i Go, designad som ett lättviktigt och effektivt alternativ till den Node.js-baserade Evolution API:et. Byggd på whatsmeow-biblioteket, levererar den samma kärnfunktioner för meddelandeautomatisering — hantering av flera instanser, webhook-händelser och ett RESTful API — samtidigt som den förbrukar betydligt mindre minne och startar på under en sekund tack vare Go:s kompilerade körtid och inbyggda samtidighetshantering.
Att själva hosta Evolution Go på er VPS maximerar resursfördelarna med dess kompilerade binärfil. Evolution Go lagrar alla autentiseringsuppgifter och konversationsdata i er egen PostgreSQL-databas, vilket säkerställer datasuveränitet och efterlevnad utan kostnader per meddelande som gör kommersiella WhatsApp-leverantörer dyra i stor skala.
Viktiga funktioner i Evolution Go
Nativ prestanda
Kompilerad binär med goroutine-baserad samtidighet hanterar tusentals samtidiga anslutningar med 50-150 MB minne per instans, vilket är betydligt mindre än Node.js-versionen.
Flerinstanshantering
Hantera flera WhatsApp-nummer från en enda distribution, och kontrollera samt övervaka varje instans oberoende via REST API:et.
Leverans av Webhook-händelser
Webhooks i realtid skickar meddelande-, anslutnings- och grupphändelser till din applikation omedelbart, vilket möjliggör automatiserade svarsflöden och CRM-integration.
Dubbel databasarkitektur
Separata PostgreSQL-databaser lagrar autentisering och användardata, vilket förenklar säkerhetskopiering och möjliggör detaljerade åtkomstkontroller för säkerhetsmedvetna driftsättningar.
Meddelandekö support
Valfri integration med RabbitMQ (AMQP) och NATS möjliggör skalbara händelsestyrda arkitekturer för meddelandehantering med hög volym.
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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