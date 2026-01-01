Evolution Go är en WhatsApp API-gateway omskriven i Go, designad som ett lättviktigt och effektivt alternativ till den Node.js-baserade Evolution API:et. Byggd på whatsmeow-biblioteket, levererar den samma kärnfunktioner för meddelandeautomatisering — hantering av flera instanser, webhook-händelser och ett RESTful API — samtidigt som den förbrukar betydligt mindre minne och startar på under en sekund tack vare Go:s kompilerade körtid och inbyggda samtidighetshantering.

Att själva hosta Evolution Go på er VPS maximerar resursfördelarna med dess kompilerade binärfil. Evolution Go lagrar alla autentiseringsuppgifter och konversationsdata i er egen PostgreSQL-databas, vilket säkerställer datasuveränitet och efterlevnad utan kostnader per meddelande som gör kommersiella WhatsApp-leverantörer dyra i stor skala.