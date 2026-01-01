Installera RabbitMQ med en klicksinstallation.
Öppen källkods AMQP-meddelandemäklare för pålitlig asynkron meddelandehantering mellan distribuerade applikationskomponenter.
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Vad du kan bygga med RabbitMQ
RabbitMQ är den de facto-standardiserade meddelandemäklaren med öppen källkod, som implementerar AMQP tillsammans med stöd för MQTT, STOMP och andra protokoll. Den frikopplar producenter och konsumenter så att RabbitMQ köar meddelanden säkert när mottagare är otillgängliga och levererar dem pålitligt när de återansluter – vilket eliminerar bräckligheten hos direkta API-anrop mellan tjänster.
Att själv hosta RabbitMQ eliminerar pris per meddelande och leverantörsberoende, håller känsliga affärshändelser inom din egen infrastruktur och ger dig full kontroll över kökonfigurationer, routningsregler och policyer för datalagring. Det inbyggda hanteringsgränssnittet ger realtidsinsyn i meddelandeflöden, ködjup och konsumentprestanda utan externa övervakningsverktyg.
Viktiga funktioner i RabbitMQ
Flexibel växlingsdirigering
Direkt-, ämnes-, fanout- och rubrikutbyten låter dig dirigera meddelanden till exakt de konsumenter som behöver dem, utan någon standardiserad routingkod.
Pålitlig leverans
Utgivarens bekräftelser och konsumentkvittenser säkerställer att behandlingen av varje meddelande sker minst en gång, med dead-letter-köer som fångar upp misslyckade meddelanden för återförsök.
Hantering UI
Webbläsarbaserad översikt visar ködjup i realtid, meddelandefrekvenser och anslutningsstatus så att du kan övervaka och felsöka utan CLI-åtkomst.
Multi-protokollstöd
Stöd för AMQP, MQTT och STOMP innebär att alla tjänster – IoT-enheter, mobilappar eller mikrotjänster – kan publicera och konsumera meddelanden med ett inbyggt klientbibliotek.
Prioritetsköer
Tilldela prioriteringsnivåer till meddelanden så att brådskande uppgifter får företräde framför rutinmässiga bakgrundsjobb utan att behöva bygga en separat köinfrastruktur.
Varför köra RabbitMQ på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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