RabbitMQ är den de facto-standardiserade meddelandemäklaren med öppen källkod, som implementerar AMQP tillsammans med stöd för MQTT, STOMP och andra protokoll. Den frikopplar producenter och konsumenter så att RabbitMQ köar meddelanden säkert när mottagare är otillgängliga och levererar dem pålitligt när de återansluter – vilket eliminerar bräckligheten hos direkta API-anrop mellan tjänster.

Att själv hosta RabbitMQ eliminerar pris per meddelande och leverantörsberoende, håller känsliga affärshändelser inom din egen infrastruktur och ger dig full kontroll över kökonfigurationer, routningsregler och policyer för datalagring. Det inbyggda hanteringsgränssnittet ger realtidsinsyn i meddelandeflöden, ködjup och konsumentprestanda utan externa övervakningsverktyg.