MediaGo är en videonedladdare med öppen källkod som kombinerar ett webbläsarbaserat användargränssnitt med beprövade motorer som yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE och BBDown. Den snappar upp och sparar strömmar från M3U8- och HLS-spellistor, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit och över tusen andra webbplatser som stöds, och konverterar sedan resultatet till valfritt format eller kvalitet utan ett separat ffmpeg-steg.

Att köra MediaGo på din egen VPS innebär att nedladdningar sker på en snabb, alltid påslagen server istället för din bärbara dator, och filerna förblir i lagring som du kontrollerar. Ett kompletterande webbläsartillägg och HTTP API låter dig skicka länkar från vilken enhet som helst till samma kö, med uppgiftshantering, framsteg och historik som visas via en ren webbpanel.