Distribuera MediaGo med en klicksinstallation.
Självhostad videosniffare och nedladdare som fångar M3U8, HLS, YouTube, Bilibili och över 1000 andra webbplatser.
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Vad du kan bygga med MediaGo
MediaGo är en videonedladdare med öppen källkod som kombinerar ett webbläsarbaserat användargränssnitt med beprövade motorer som yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE och BBDown. Den snappar upp och sparar strömmar från M3U8- och HLS-spellistor, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit och över tusen andra webbplatser som stöds, och konverterar sedan resultatet till valfritt format eller kvalitet utan ett separat ffmpeg-steg.
Att köra MediaGo på din egen VPS innebär att nedladdningar sker på en snabb, alltid påslagen server istället för din bärbara dator, och filerna förblir i lagring som du kontrollerar. Ett kompletterande webbläsartillägg och HTTP API låter dig skicka länkar från vilken enhet som helst till samma kö, med uppgiftshantering, framsteg och historik som visas via en ren webbpanel.
Viktiga funktioner i MediaGo
M3U8 och HLS sniffer
Upptäck och ladda ner segmenterade strömmar från vilken webbsida som helst, inklusive DRM-fria liveinspelningar och on-demand-spellistor.
yt-dlp-motor
Inbyggt yt-dlp-stöd hämtar videor från YouTube, Twitter, Instagram, Reddit och över tusen andra webbplatser som stöds direkt.
Bilibili-nedladdare
Inbyggd BBDown-integration hämtar Bilibili-videor, danmaku, undertexter och ljudspår av hög kvalitet som inte är tillgängliga för de flesta generiska nedladdningsprogram.
Webbläsartillägg
Medföljande Chrome- och Firefox-tillägg upptäcker videor på vilken sida som helst och lägger dem i kö på din server med ett enda klick.
Formatkonvertering i appen
Konvertera färdiga nedladdningar till andra format eller kvaliteter med den medföljande ffmpeg-pipelinen utan att lämna kontrollpanelen.
HTTP API och automatisering
Ett komplett REST API låter skript, AI-assistenter och tredjepartsverktyg skapa uppgifter, kontrollera framsteg och hantera nedladdningskön.
Varför köra MediaGo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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