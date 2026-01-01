Parse Server är den öppna källkods-efterföljaren till den ursprungliga Parse Platform, som tillhandahåller en komplett backend-as-a-service för mobil- och webbapplikationer. Den exponerar objektlagring, användarautentisering, fillagring, push-meddelanden och Live Queries genom automatiskt genererade REST- och GraphQL-API:er, vilket eliminerar det mesta av den standardkod som normalt krävs för att lansera en ansluten app.

Genom att själv hosta Parse Server på din VPS får du fullt ägandeskap över användarkonton, applikationsdata och molnkodslogik – utan avgifter per förfrågan, ingen leverantörslåsning och inga oväntade migreringsdeadlines. Denna distribution levereras med MongoDB och den officiella Parse Dashboard så att du kan bläddra bland klasser, köra frågor och hantera schema från första dagen.