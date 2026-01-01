Distribuera Parse Server med en klicksinstallation.
Öppen källkods-backend för mobil- och webbappar med REST, GraphQL, realtidsfrågor, autentisering och push-notiser.
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Vad du kan bygga med Parse Server
Parse Server är den öppna källkods-efterföljaren till den ursprungliga Parse Platform, som tillhandahåller en komplett backend-as-a-service för mobil- och webbapplikationer. Den exponerar objektlagring, användarautentisering, fillagring, push-meddelanden och Live Queries genom automatiskt genererade REST- och GraphQL-API:er, vilket eliminerar det mesta av den standardkod som normalt krävs för att lansera en ansluten app.
Genom att själv hosta Parse Server på din VPS får du fullt ägandeskap över användarkonton, applikationsdata och molnkodslogik – utan avgifter per förfrågan, ingen leverantörslåsning och inga oväntade migreringsdeadlines. Denna distribution levereras med MongoDB och den officiella Parse Dashboard så att du kan bläddra bland klasser, köra frågor och hantera schema från första dagen.
Viktiga funktioner i Parse Server
REST och GraphQL API:er
Varje klass du definierar är omedelbart tillgänglig via auto-genererade REST- och GraphQL-slutpunkter, så iOS-, Android- och webbklienter kan läsa och skriva data utan anpassad serverkod.
Användarautentisering
Inbyggda användarnamn/lösenord, e-postverifiering och sociala inloggningar för Facebook, Apple, Google och Twitter låter dig lansera säkra kontoflöden på några minuter.
Livefrågor
Prenumerera på ändringar i valfri klass via WebSockets för att driva realtidschatt, samarbetsverktyg och live-instrumentpaneler utan en separat pub/sub-stack.
Cloud Code-funktioner
Kör JavaScript på serversidan vid utlösare för infogning, uppdatering och radering, eller som anropbara funktioner för att tillämpa affärsregler och integrera med tredjeparts-API:er.
Pushnotiser
Skicka riktade push-meddelanden till iOS-, Android- och webbklienter med hjälp av det inbyggda systemet för installation och kanalhantering.
Parse Dashboard ingår
Bläddra bland klasser, redigera rader, köra aggregeringsfrågor och granska schema via den officiella Parse Dashboard som levereras med servern.
Varför köra Parse Server på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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