Readeck är en lättviktig, öppen källkods bokmärkeshanterare och läs-senare-applikation som fångar den läsbara texten, bilder och artiklar från vilken URL som helst i samma ögonblick som du sparar den. Varje bokmärke lagras som ett enda, oföränderligt ZIP-arkiv, så dina sparade artiklar förblir tillgängliga även när originalsidan ändras eller försvinner från webben.

Att köra Readeck på din egen VPS håller din läslista, markeringar och etiketter helt under din kontroll, utan tredjepartsspårning, inga avgifter per konto och ingen risk att en betaltjänst läggs ner. En enda Go-binär som stöds av SQLite innebär mycket låg resursanvändning och en smidig upplevelse även på små VPS-planer.