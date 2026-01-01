Installera Readeck med en klicksinstallation.
En självhostad läs-senare- och bokmärkeshanterare som sparar det läsbara innehållet från vilken webbsida som helst för alltid.
Välj en VPS-prenumeration för Readeck
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Readeck
Readeck är en lättviktig, öppen källkods bokmärkeshanterare och läs-senare-applikation som fångar den läsbara texten, bilder och artiklar från vilken URL som helst i samma ögonblick som du sparar den. Varje bokmärke lagras som ett enda, oföränderligt ZIP-arkiv, så dina sparade artiklar förblir tillgängliga även när originalsidan ändras eller försvinner från webben.
Att köra Readeck på din egen VPS håller din läslista, markeringar och etiketter helt under din kontroll, utan tredjepartsspårning, inga avgifter per konto och ingen risk att en betaltjänst läggs ner. En enda Go-binär som stöds av SQLite innebär mycket låg resursanvändning och en smidig upplevelse även på små VPS-planer.
Viktiga funktioner i Readeck
Långsiktig arkivering
Vi lagrar varje bokmärke som ett oföränderligt ZIP-arkiv, så att sparade artiklar förblir läsbara även när originalsidan har försvunnit.
EPUB och OPDS-export
Exportera valfri artikel eller samling till EPUB och få åtkomst till ditt bibliotek direkt från e-läsare som stöder OPDS-kataloger.
Höjdpunkter och etiketter
Markera viktiga avsnitt och organisera bokmärken med etiketter, favoriter och arkiv för att snabbt hitta dem senare.
Smarta samlingar
Spara sökfrågor som samlingar för att automatiskt gruppera bokmärken efter etikett, webbplats eller något annat filter du definierar.
Fulltextsökning
Sök igenom artikelrubriker, innehåll och etiketter för att omedelbart hitta valfri passage från ditt sparade bibliotek.
Webbläsartillägg
Spara sidor med ett klick med de officiella Firefox- och Chrome-tilläggen, du behöver inte kopiera och klistra in.
Varför köra Readeck på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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