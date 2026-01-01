Kapowarr är en egenhostad seriebibliotekshanterare byggd för arr-ekosystemet, utformad för att automatisera nedladdning, namnbyte och organisering av digitala serietidningar, volymer och grafiska romaner. Liksom Sonarr för TV-serier eller Radarr för filmer, låter Kapowarr dig lägga till titlar du vill följa och söker sedan automatiskt efter och laddar ner nya nummer när de blir tillgängliga från en rad olika källor.

Applikationen kan importera befintliga seriebibliotek, konvertera filformat och organisera filer enligt anpassningsbara namnscheman. Att köra Kapowarr på en VPS håller ditt bibliotek tillgängligt var som helst ifrån, samtidigt som det automatiserar underhållsarbetet som annars skulle kräva kontinuerlig manuell ansträngning.