Distribuera Kapowarr med en klicksinstallation.
Självhostad serietidningsbibliotekshanterare som automatiskt laddar ner, organiserar och hanterar din digitala serietidningssamling.
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Vad du kan bygga med Kapowarr
Kapowarr är en egenhostad seriebibliotekshanterare byggd för arr-ekosystemet, utformad för att automatisera nedladdning, namnbyte och organisering av digitala serietidningar, volymer och grafiska romaner. Liksom Sonarr för TV-serier eller Radarr för filmer, låter Kapowarr dig lägga till titlar du vill följa och söker sedan automatiskt efter och laddar ner nya nummer när de blir tillgängliga från en rad olika källor.
Applikationen kan importera befintliga seriebibliotek, konvertera filformat och organisera filer enligt anpassningsbara namnscheman. Att köra Kapowarr på en VPS håller ditt bibliotek tillgängligt var som helst ifrån, samtidigt som det automatiserar underhållsarbetet som annars skulle kräva kontinuerlig manuell ansträngning.
Viktiga funktioner i Kapowarr
Automatiserade ärendenedladdningar
Lägg till volymer du vill följa så söker Kapowarr automatiskt efter och laddar ner nya utgåvor när de släpps.
Biblioteksimportering och organisering
Importera ett befintligt serietidningsbibliotek och låt Kapowarr byta namn på, flytta och organisera filer enligt ditt föredragna namngivningsschema.
Flerkällsnedladdning
Ladda ner från DDL-länkar, Pixeldrain, Mega och många andra källor med konfigurerbar kvalitet och formatpreferenser.
Formatkonvertering
Extrahera och konvertera automatiskt nedladdade arkivfiler till ditt föredragna serieformat under importprocessen.
Manuell och autosökning
Använd övervakad sökning med ett klick för att hämta hela volymer automatiskt, eller bläddra och välj specifika utgåvor med manuell sökning.
Varför köra Kapowarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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