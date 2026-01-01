Installera Gitea med ettklicksinstallation.
Lättviktig självhostad Git-plattform med repositorier, ärendehantering och verktyg för teamsamarbete.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Gitea
Gitea är en lättviktig Git-hostingplattform med öppen källkod som ger team en privat miljö för kod utan den extra komplexiteten som större DevOps-plattformar medför.
Den erbjuder repositoryhantering, pull requests, ärendehantering, kodgranskningar och SSH-åtkomst via ett rent webbgränssnitt – och fungerar smidigt på blygsamma serverresurser.
Att själv hosta Gitea på din VPS betyder att din källkod och samarbetsdata stannar på infrastruktur som du kontrollerar. Denna driftsättning kopplar Gitea till en MySQL-databas för tillförlitlig datalagring och inkluderar SSH-portvidarebefordran så att utvecklare kan pusha och pulla med standard Git-arbetsflöden.
Viktiga funktioner i Gitea
Repositoryhantering
Fullständig Git-värdtjänst med grenskydd, merge-förfrågningar och arbetsflöden för kodgranskning för team av alla storlekar.
Ärendehantering
Inbyggd ärendehanterare med etiketter, milstolpar och projekttavlor för att organisera arbetet vid sidan av din kod.
SSH- och HTTPS-åtkomst
Utvecklare kan pusha och pulla över SSH eller HTTPS med sina befintliga Git-verktyg utan några ändringar i arbetsflödet.
Webhooks och CI/CD
Webhook-stöd och integrationer med populära CI/CD-system möjliggör automatiserad testning och driftsättningspipelines.
Litet fotavtryck
Gitea fungerar effektivt på små servrar, vilket gör det praktiskt att driftsätta på en blygsam VPS utan att offra prestanda.
Varför köra Gitea på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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