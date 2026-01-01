Gitea är en lättviktig Git-hostingplattform med öppen källkod som ger team en privat miljö för kod utan den extra komplexiteten som större DevOps-plattformar medför.

Den erbjuder repositoryhantering, pull requests, ärendehantering, kodgranskningar och SSH-åtkomst via ett rent webbgränssnitt – och fungerar smidigt på blygsamma serverresurser.

Att själv hosta Gitea på din VPS betyder att din källkod och samarbetsdata stannar på infrastruktur som du kontrollerar. Denna driftsättning kopplar Gitea till en MySQL-databas för tillförlitlig datalagring och inkluderar SSH-portvidarebefordran så att utvecklare kan pusha och pulla med standard Git-arbetsflöden.