Manyfold är en digital tillgångshanterare med öppen källkod, byggd specifikt för 3D-utskriftsentusiaster och skapare som behöver organisera växande samlingar av STL-, 3MF- och andra modellfiler. Till skillnad från generiska filhanterare förstår Manyfold 3D-filer nativt, genererar miniatyrbilder och interaktiva förhandsvisningar, spårar skapare och licenser, och grupperar relaterade delar i logiska modeller med taggar, beskrivningar och anpassad metadata.

Att köra Manyfold på din VPS håller tusentals betalda och gratis modeller som du samlar in från webbplatser som MakerWorld, Printables och Thingiverse under din fulla kontroll, med ett federerat ActivityPub-lager som låter dig dela samlingar med andra skapare utan att överlämna ditt bibliotek till en sluten marknadsplats.