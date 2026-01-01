Installera Manyfold med ett klick.
Självhostad digital tillgångshanterare för att organisera, tagga och förhandsgranska ditt 3D-utskriftsmodellbibliotek.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Manyfold
Manyfold är en digital tillgångshanterare med öppen källkod, byggd specifikt för 3D-utskriftsentusiaster och skapare som behöver organisera växande samlingar av STL-, 3MF- och andra modellfiler. Till skillnad från generiska filhanterare förstår Manyfold 3D-filer nativt, genererar miniatyrbilder och interaktiva förhandsvisningar, spårar skapare och licenser, och grupperar relaterade delar i logiska modeller med taggar, beskrivningar och anpassad metadata.
Att köra Manyfold på din VPS håller tusentals betalda och gratis modeller som du samlar in från webbplatser som MakerWorld, Printables och Thingiverse under din fulla kontroll, med ett federerat ActivityPub-lager som låter dig dela samlingar med andra skapare utan att överlämna ditt bibliotek till en sluten marknadsplats.
Viktiga funktioner i Manyfold
Interaktiva 3D-förhandsvisningar
Rotera och inspektera STL, 3MF, OBJ och andra format direkt i webbläsaren utan att ladda ner eller öppna en slicer.
Smart taggning och metadata
Organisera modeller med hierarkiska taggar, skapare, licenser och anpassade fält så att ditt bibliotek är sökbart när det växer.
Fleranvändarsamlingar
Dela bibliotek med familj eller klubbmedlemmar med detaljerade användarbehörigheter och rollbaserade åtkomstkontroller.
Federerad delning
Följ andra Manyfold-instanser över ActivityPub för att upptäcka och utbyta modeller utan att vara beroende av en central marknadsplats.
OIDC engångsinloggning
Anslut Manyfold till Authentik, Keycloak eller någon OIDC-leverantör för att centralisera autentiseringen över hela din egenvärdade stack.
Automatisk biblioteksskanning
Placera mappar med befintliga modeller i lagringsvolymen, så importerar, avduplicerar och indexerar Manyfold dem direkt.
Varför köra Manyfold på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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