Upp till 69 % rabatt på Manyfold

Installera Manyfold med ett klick.

Självhostad digital tillgångshanterare för att organisera, tagga och förhandsgranska ditt 3D-utskriftsmodellbibliotek.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Manyfold

Manyfold är en digital tillgångshanterare med öppen källkod, byggd specifikt för 3D-utskriftsentusiaster och skapare som behöver organisera växande samlingar av STL-, 3MF- och andra modellfiler. Till skillnad från generiska filhanterare förstår Manyfold 3D-filer nativt, genererar miniatyrbilder och interaktiva förhandsvisningar, spårar skapare och licenser, och grupperar relaterade delar i logiska modeller med taggar, beskrivningar och anpassad metadata.

Att köra Manyfold på din VPS håller tusentals betalda och gratis modeller som du samlar in från webbplatser som MakerWorld, Printables och Thingiverse under din fulla kontroll, med ett federerat ActivityPub-lager som låter dig dela samlingar med andra skapare utan att överlämna ditt bibliotek till en sluten marknadsplats.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Manyfold

Interaktiva 3D-förhandsvisningar

Rotera och inspektera STL, 3MF, OBJ och andra format direkt i webbläsaren utan att ladda ner eller öppna en slicer.

Smart taggning och metadata

Organisera modeller med hierarkiska taggar, skapare, licenser och anpassade fält så att ditt bibliotek är sökbart när det växer.

Fleranvändarsamlingar

Dela bibliotek med familj eller klubbmedlemmar med detaljerade användarbehörigheter och rollbaserade åtkomstkontroller.

Federerad delning

Följ andra Manyfold-instanser över ActivityPub för att upptäcka och utbyta modeller utan att vara beroende av en central marknadsplats.

OIDC engångsinloggning

Anslut Manyfold till Authentik, Keycloak eller någon OIDC-leverantör för att centralisera autentiseringen över hela din egenvärdade stack.

Automatisk biblioteksskanning

Placera mappar med befintliga modeller i lagringsvolymen, så importerar, avduplicerar och indexerar Manyfold dem direkt.

Varför köra Manyfold på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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