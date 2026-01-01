Installera Remark42 med ettklicksinstallation.
Integritetsfokuserad kommentarsmotor med öppen källkod för bloggar och webbplatser — ett lättviktigt självhostat alternativ till Disqus.
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Vad du kan bygga med Remark42
Remark42 är en lättviktig kommentarsmotor med öppen källkod för bloggar och webbplatser, utformad som ett integritetsvänligt alternativ till Disqus, Facebook Comments och andra kommersiella kommentarsplattformar. Skriven i Go för låg minnesanvändning och hög samtidighet, bäddas den in via ett enda JavaScript-kodstycke på vilken webbplats som helst — statisk HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js eller något annat ramverk — för att lägga till trådade diskussioner utan att spåra besökare eller visa annonser.
Genom att själv hosta Remark42 på din VPS behåller du alla läsarkommentarer, röster och konton inom din infrastruktur, istället för att en tredjeparts-SaaS utvinner dem för annonseringsdata. Den kompakta stacken körs i en enda container med inbäddad BoltDB-lagring — ingen separat databas eller cache krävs.
Viktiga funktioner i Remark42
Enkel inbäddning
Lägg till en enda JavaScript-kodsnutt på vilken webbplats som helst för att lägga till trådade kommentarer — fungerar med statiska webbplatser, bloggar och alla ramverk som tillåter anpassad HTML.
Multi-provider OAuth
Besökare loggar in med Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, eller via anonym eller e-postlänksautentisering.
Integritetsfokus
Inga spårningspixlar, inga tredjepartscookies, ingen beteendeprofilering — Remark42 lagrar endast det som behövs för att visa kommentarer och aviseringar.
Markdown och trådning
Fullt Markdown-stöd inklusive kodblock, kapslade svar, röstning samt redigering och borttagning med konfigurerbara tidsfönster.
Moderationsverktyg
Inbyggda administratörsverktyg för massmoderering, IP-blockering, svordomsfiltrering, kommentsökning och e-post-/Telegram-aviseringar vid nya kommentarer.
Säkerhetskopiering och export
Kompakt BoltDB-lagring med automatiska dagliga säkerhetskopior, importfunktion för Disqus- och WordPress-kommentarer samt JSON-export för migrering.
Varför köra Remark42 på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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