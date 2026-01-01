Remark42 är en lättviktig kommentarsmotor med öppen källkod för bloggar och webbplatser, utformad som ett integritetsvänligt alternativ till Disqus, Facebook Comments och andra kommersiella kommentarsplattformar. Skriven i Go för låg minnesanvändning och hög samtidighet, bäddas den in via ett enda JavaScript-kodstycke på vilken webbplats som helst — statisk HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js eller något annat ramverk — för att lägga till trådade diskussioner utan att spåra besökare eller visa annonser.

Genom att själv hosta Remark42 på din VPS behåller du alla läsarkommentarer, röster och konton inom din infrastruktur, istället för att en tredjeparts-SaaS utvinner dem för annonseringsdata. Den kompakta stacken körs i en enda container med inbäddad BoltDB-lagring — ingen separat databas eller cache krävs.