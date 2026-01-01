OpenSpeedTest är en gratis HTML5-hastighetstestapplikation med öppen källkod som körs helt i webbläsaren utan att kräva Flash, Java eller någon klientprogramvara. Den mäter noggrant nedladdningshastighet, uppladdningshastighet, ping och jitter från vilken modern webbläsare som helst på telefoner, surfplattor, smarta TV-apparater och stationära datorer.

Att själv hosta OpenSpeedTest på din VPS ger dig en privat, opartisk mätpunkt nära dina hostade applikationer. Till skillnad från offentliga hastighetstesttjänster som påverkas av ISP-relationer, mäter din instans verklig prestanda till din egen server – perfekt för att diagnostisera nätverksproblem, verifiera ISP-hastigheter och benchmarka VPN-anslutningar utan att dela någon data med tredje parter.