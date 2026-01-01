Installera OpenSpeedTest med ett klick.
Självhostat HTML5 nätverkshastighetstest som mäter nedladdning, uppladdning, ping och jitter utan insticksprogram eller tredjepartstjänster.
Välj en VPS-prenumeration för OpenSpeedTest
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenSpeedTest
OpenSpeedTest är en gratis HTML5-hastighetstestapplikation med öppen källkod som körs helt i webbläsaren utan att kräva Flash, Java eller någon klientprogramvara. Den mäter noggrant nedladdningshastighet, uppladdningshastighet, ping och jitter från vilken modern webbläsare som helst på telefoner, surfplattor, smarta TV-apparater och stationära datorer.
Att själv hosta OpenSpeedTest på din VPS ger dig en privat, opartisk mätpunkt nära dina hostade applikationer. Till skillnad från offentliga hastighetstesttjänster som påverkas av ISP-relationer, mäter din instans verklig prestanda till din egen server – perfekt för att diagnostisera nätverksproblem, verifiera ISP-hastigheter och benchmarka VPN-anslutningar utan att dela någon data med tredje parter.
Viktiga funktioner i OpenSpeedTest
Renodlad HTML5-implementering
Inga insticksmoduler, Flash eller Java krävs – fungerar i alla moderna webbläsare på alla enheter, inklusive IE10 och nyare.
Kompletta nätverksmått
Mäter nedladdningshastighet, uppladdningshastighet, pinglatens och jitter i en enda testkörning.
Lättviktig NGINX-server
Minimal resursförbrukning innebär att OpenSpeedTest fungerar effektivt parallellt med andra applikationer på samma VPS.
Ingen tredjepartsdatadelning
All testdata stannar på din server – vi skickar inga hastighetsresultat, IP-adresser eller användningsstatistik till externa tjänster.
Responsiv design
Fungerar på dator, surfplatta och mobil med ett rent gränssnitt fritt från annonser och uppmaningar om premiumuppgraderingar.
Varför köra OpenSpeedTest på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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