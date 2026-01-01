Installera Smocker med en klicksinstallation.
Enkel och effektiv HTTP mockserver och proxy med ett inbyggt admin-gränssnitt för testning och felsökning av API:er.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Smocker
Smocker är en HTTP mock-server och proxy med öppen källkod, byggd för ingenjörer som behöver realistiska, deterministiska API-svar under utveckling och testning. Utvecklare definierar mock-slutpunkter deklarativt i YAML eller JSON, spelar upp scenarier och inspekterar varje inkommande förfrågan i ett live admin-gränssnitt utan att skriva någon 'glue code'.
Att själv hosta Smocker på din egen VPS ger team en delad mock-miljö för integrationstester, kontraktsverifiering och demonstrationer, med full kontroll över nätverksåtkomst, inspelad trafik och upptidsgarantier som offentliga mock-tjänster inte kan matcha.
Viktiga funktioner i Smocker
Deklarativa mocks
Definiera HTTP-svar i YAML eller JSON med begäransmatchare, dynamiska mallar och ordnade scenarier för förutsägbara testkörningar.
Live admin-gränssnitt
Inspektera varje inkommande förfrågan, visa matchade mockar och återställ tillstånd från en webbläsarbaserad kontrollpanel byggd för snabba återkopplingsslingor.
Proxy och logga
Vidarebefordra omatchade förfrågningar till en verklig uppströmsresurs och fånga upp svaren som återanvändbara mockar för offline-testning.
Sessioner och historik
Gruppera anrop i namngivna sessioner för att isolera testkörningar, spela upp trafik och jämföra beteende mellan releaser.
REST API-kontroll
Hantera mockar, sessioner och historik programmatiskt från CI-pipelines med ett komplett REST API.
Lättviktig behållare
En enda Go-binärfil paketerad som en liten Docker-avbildning startar på millisekunder och körs smidigt på vilken VPS-plan som helst.
Varför köra Smocker på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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