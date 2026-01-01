Smocker är en HTTP mock-server och proxy med öppen källkod, byggd för ingenjörer som behöver realistiska, deterministiska API-svar under utveckling och testning. Utvecklare definierar mock-slutpunkter deklarativt i YAML eller JSON, spelar upp scenarier och inspekterar varje inkommande förfrågan i ett live admin-gränssnitt utan att skriva någon 'glue code'.

Att själv hosta Smocker på din egen VPS ger team en delad mock-miljö för integrationstester, kontraktsverifiering och demonstrationer, med full kontroll över nätverksåtkomst, inspelad trafik och upptidsgarantier som offentliga mock-tjänster inte kan matcha.