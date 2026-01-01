Installera Kill Bill med ettklicksinstallation.
Öppen källkodsplattform för prenumerationsfakturering och betalningar för SaaS, marknadsplatser och användningsbaserade företag.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Kill Bill
Kill Bill är en beprövad fakturerings- och betalningsplattform med öppen källkod som används i produktion av företag som hanterar miljontals fakturor i månaden. Den hanterar hela monetiseringsprocessen – kataloghantering, prenumerationer, återkommande fakturering, skatter och betalningsdirigering – genom en modulär arkitektur som låter dig kombinera betalningsgateways, skattemotorer och analysleverantörer utan att skriva om affärslogiken.
Att själva hosta Kill Bill håller kundens betalningsmetadata, prenumerationshistorik och prisregler under er fulla kontroll, utan transaktionsavgifter eller leverantörslåsning. Det medföljande Kaui-administrationsgränssnittet ger ekonomi- och supportteam en webbkonsol för konton, fakturor, återbetalningar och planändringar utan att skriva ett enda API-anrop.
Viktiga funktioner i Kill Bill
Prenumerationsmotor
Testperioder för modeller, tidsbegränsade avtal, kombinerad prissättning och komplexa uppgraderingar och nedgraderingar av kataloger med automatisk proportionell beräkning.
Betalningsgateway-plugins
Dirigera betalningar via Stripe, Adyen, Braintree, PayPal och dussintals andra leverantörer med utbytbara betalningsplugins.
Fakturering och påminnelser
Generera fakturor i tid, återförsök misslyckade betalningar med konfigurerbara påminnelseregler, och återfå intäkter utan att skriva anpassade skript.
Kaui administratörskonsol
Bläddra bland konton, återbetala betalningar, redigera prenumerationer och granska fakturor via ett dedikerat webbgränssnitt byggt för support- och ekonomiteam.
REST API och tillägg
Ett fullständigt REST API plus ett Java/Ruby plugin SDK låter dig integrera Kill Bill med CRM-system, skattemotorer och analysverktyg utan att förgrena kärnan.
Flerklientredo
Isolera varumärken, regioner eller kundsegment inom en enda instans med hjälp av inbyggd multi-tenancy med separata kataloger och inloggningsuppgifter.
Varför köra Kill Bill på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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