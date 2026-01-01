Kill Bill är en beprövad fakturerings- och betalningsplattform med öppen källkod som används i produktion av företag som hanterar miljontals fakturor i månaden. Den hanterar hela monetiseringsprocessen – kataloghantering, prenumerationer, återkommande fakturering, skatter och betalningsdirigering – genom en modulär arkitektur som låter dig kombinera betalningsgateways, skattemotorer och analysleverantörer utan att skriva om affärslogiken.

Att själva hosta Kill Bill håller kundens betalningsmetadata, prenumerationshistorik och prisregler under er fulla kontroll, utan transaktionsavgifter eller leverantörslåsning. Det medföljande Kaui-administrationsgränssnittet ger ekonomi- och supportteam en webbkonsol för konton, fakturor, återbetalningar och planändringar utan att skriva ett enda API-anrop.