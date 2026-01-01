Installera DOMjudge med en klicksinstallation.
En automatiserad domare med öppen källkod för programmeringstävlingar i ICPC-stil, som hanterar inlämningar, resultattavlor och laghantering.
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Vad du kan bygga med DOMjudge
DOMjudge är ett moget automatiserat bedömningssystem med öppen källkod för att köra programmeringstävlingar i ICPC-stil. Det driver regionala och världsfinal-ICPC-evenemang, universitetsprogrammeringskurser och onlinetävlingar, och erbjuder ett webbgränssnitt för deltagare att skicka in lösningar och för domare och administratörer att hantera problem, språk, lag och live-resultattavlor.
Att själv hosta DOMjudge på din egen VPS håller varje inlämning, testfall och bedömningsresultat på infrastruktur du kontrollerar, utan avgifter per deltagare och utan uppladdningsbegränsningar som införts av en hostad tjänst. Servern är fullt funktionell på egen hand för att konfigurera tävlingar, problem och lag, medan separata sandlådebaserade judgehost-arbetare utför bedömning av kompilerade språk, vilka du kan ansluta senare.
Viktiga funktioner i DOMjudge
ICPC-bedömning
Implementerar reglerna för ICPC International Collegiate Programming Contest, inklusive strafftid, frysning av resultattavlan och bedömningskategorier som fel svar, tidsgräns och körningsfel.
Live resultattavlor
Offentliga och juryresultattavlor uppdateras i realtid när bidrag kommer in, med konfigurerbar frysning nära slutet av tävlingen för dramatiska avslut.
Lag- och tävlingshantering
Administrativt webb-UI för att hantera tävlingar, lag, användare, tillhörigheter, problem, språk och förtydliganden över flera parallella evenemang.
Sandlådeskyddade bedömarvärdar
Judgehost-arbetare som kan distribueras separat kompilerar och kör inlämningar i isolerade cgroup-baserade sandlådor med strikta CPU-, minnes- och diskbegränsningar.
REST API och CLP
Ett dokumenterat REST API plus integration med Contest API-specifikationen låter dig ansluta externa resultattavlor, lösningsverktyg och ICPC-verktygsekosystemet.
Flerspråksstöd
Produkten erbjuder bedömningsstöd för C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go och många andra språk, med fullständig konfiguration för kompilering och körning per språk.
Varför köra DOMjudge på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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