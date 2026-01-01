DOMjudge är ett moget automatiserat bedömningssystem med öppen källkod för att köra programmeringstävlingar i ICPC-stil. Det driver regionala och världsfinal-ICPC-evenemang, universitetsprogrammeringskurser och onlinetävlingar, och erbjuder ett webbgränssnitt för deltagare att skicka in lösningar och för domare och administratörer att hantera problem, språk, lag och live-resultattavlor.

Att själv hosta DOMjudge på din egen VPS håller varje inlämning, testfall och bedömningsresultat på infrastruktur du kontrollerar, utan avgifter per deltagare och utan uppladdningsbegränsningar som införts av en hostad tjänst. Servern är fullt funktionell på egen hand för att konfigurera tävlingar, problem och lag, medan separata sandlådebaserade judgehost-arbetare utför bedömning av kompilerade språk, vilka du kan ansluta senare.