Installera Grocy med en klicksinstallation
Självhostad app för mat- och hushållshantering för att hålla koll på matlager, utgångsdatum och inköpslistor.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Grocy
Grocy är ett webbaserat system för hushållshantering, byggt kring livsmedelsinventering. Det spårar vad du har, när det går ut och hur mycket du konsumerar. Sedan använder det den informationen för att skapa korrekta inköpslistor, förhindra svinn och hjälpa dig att planera recept utifrån ingredienser som redan finns i skafferiet.
Att själv hosta på din VPS innebär att din hushållsinventeringsdata förblir privat, tillgänglig från varje familjeenhet oavsett om ni är hemma eller i butiken, och aldrig är kopplad till en prenumeration eller stängs ner av en leverantör. Den lätta PHP- och SQLite-stacken körs bekvämt tillsammans med andra tjänster även på en blygsam VPS.
Viktiga funktioner i Grocy
Spårning av utgångsdatum
Logga inköps- och utgångsdatum för varje produkt så att Grocy kan varna dig innan varor blir dåliga, vilket minskar matsvinnet i hela hushållet.
Smarta inköpslistor
Systemet genererar automatiskt inköpslistor utifrån receptkrav och minimilagergränser, så att du bara köper det du faktiskt behöver.
Streckkodsskanning
Skanna produktstreckkoder från vilken mobil webbläsare som helst för att omedelbart söka upp och logga artiklar utan att manuellt skriva in produktnamn eller kvantiteter.
Recepthantering
Lagra recept med ingrediensmängder och låt Grocy kontrollera ditt nuvarande lager innan den lägger till exakt det som saknas på inköpslistan.
Hemautomationsintegration
Ett komplett REST API möjliggör integrationer med Home Assistant, streckkodsläsarappar och andra självhostade verktyg för ett helt automatiserat hushållsarbetsflöde.
Varför köra Grocy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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