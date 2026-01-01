Grocy är ett webbaserat system för hushållshantering, byggt kring livsmedelsinventering. Det spårar vad du har, när det går ut och hur mycket du konsumerar. Sedan använder det den informationen för att skapa korrekta inköpslistor, förhindra svinn och hjälpa dig att planera recept utifrån ingredienser som redan finns i skafferiet.

Att själv hosta på din VPS innebär att din hushållsinventeringsdata förblir privat, tillgänglig från varje familjeenhet oavsett om ni är hemma eller i butiken, och aldrig är kopplad till en prenumeration eller stängs ner av en leverantör. Den lätta PHP- och SQLite-stacken körs bekvämt tillsammans med andra tjänster även på en blygsam VPS.