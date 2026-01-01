Installera OpenBudgeteer med en klicksinstallation.
Öppen källkods hinkbudgeteringsapp för att ta kontroll över din personliga ekonomi med en strukturerad och kategoribaserad metod.
Välj en VPS-prenumeration för OpenBudgeteer
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenBudgeteer
OpenBudgeteer är en självhyst personlig ekonomiapplikation byggd på principen om hinkbudgetering — inspirerad av verktyg som YNAB och Buckets. Du tilldelar varje inkomstkrona till specifika utgiftshinkar innan månaden börjar, vilket ger dig en tydlig, avsiktlig plan för dina pengar istället för att reagera på utgifter när de uppstår.
Byggd med .NET och Blazor Server, körs OpenBudgeteer helt på din egen infrastruktur så att dina finansiella data aldrig hamnar i ett tredjeparts moln. Den ansluter till en PostgreSQL-databas för beständig lagring och stöder valfri autentisering för att säkra åtkomsten. Listad i Awesome Self-Hosted, är det ett pålitligt val för integritetsmedvetna användare som söker ett kapabelt, gratis alternativ till kommersiell budgeteringsprogramvara.
Viktiga funktioner i OpenBudgeteer
Hinkbudgetering
Tilldela varje dollar av inkomst till fördefinierade utgiftskategorier i början av varje månad, för att hålla din ekonomi organiserad och på rätt spår.
Fullständigt dataägande
Vi lagrar dina finansiella data uteslutande på din egen VPS — ingen molntjänst från tredje part, inga prenumerationsavgifter och ingen leverantörslåsning.
Valfri autentisering
Skydda din budget med inbyggd autentisering med användarnamn och lösenord, så att känslig finansiell information endast är tillgänglig för dig.
PostgreSQL-beständighet
Lagrar alla transaktioner och budgetdata i en dedikerad PostgreSQL-databas för tillförlitlig och kraschsäker datalagring samt enkel säkerhetskopiering.
Blazor Server UI
Ett modernt, responsivt webbgränssnitt med Blazor Server-teknik levererar en snabb, interaktiv budgeteringsupplevelse direkt i webbläsaren.
Varför köra OpenBudgeteer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.