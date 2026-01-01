OpenBudgeteer är en självhyst personlig ekonomiapplikation byggd på principen om hinkbudgetering — inspirerad av verktyg som YNAB och Buckets. Du tilldelar varje inkomstkrona till specifika utgiftshinkar innan månaden börjar, vilket ger dig en tydlig, avsiktlig plan för dina pengar istället för att reagera på utgifter när de uppstår.

Byggd med .NET och Blazor Server, körs OpenBudgeteer helt på din egen infrastruktur så att dina finansiella data aldrig hamnar i ett tredjeparts moln. Den ansluter till en PostgreSQL-databas för beständig lagring och stöder valfri autentisering för att säkra åtkomsten. Listad i Awesome Self-Hosted, är det ett pålitligt val för integritetsmedvetna användare som söker ett kapabelt, gratis alternativ till kommersiell budgeteringsprogramvara.