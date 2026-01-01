Umami är en snabb, öppen källkods webbanalysplattform som spårar webbplatstrafik utan cookies, fingeravtryck eller delning av data mellan webbplatser. Den är GDPR-kompatibel som standard, vilket gör den till ett direkt alternativ till Google Analytics för team som prioriterar besökarnas integritet och dataägarskap.

Att själv hosta Umami på en VPS innebär att all besöksdata stannar på din infrastruktur utan åtkomst från tredje part. En enda PostgreSQL-stödd installation kan spåra flera webbplatser, anpassade händelser och UTM-kampanjer via en ren, realtidsbaserad kontrollpanel som är tillgänglig för hela ditt team.