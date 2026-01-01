Installera Umami Analytics med ett klick.
Integritetsfokuserad webbanalys med öppen källkod som är ett alternativ till Google Analytics, utan kakor och GDPR-kompatibel som standard.
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Vad du kan bygga med Umami Analytics
Umami är en snabb, öppen källkods webbanalysplattform som spårar webbplatstrafik utan cookies, fingeravtryck eller delning av data mellan webbplatser. Den är GDPR-kompatibel som standard, vilket gör den till ett direkt alternativ till Google Analytics för team som prioriterar besökarnas integritet och dataägarskap.
Att själv hosta Umami på en VPS innebär att all besöksdata stannar på din infrastruktur utan åtkomst från tredje part. En enda PostgreSQL-stödd installation kan spåra flera webbplatser, anpassade händelser och UTM-kampanjer via en ren, realtidsbaserad kontrollpanel som är tillgänglig för hela ditt team.
Viktiga funktioner i Umami Analytics
Kakfri spårning
Umami samlar in analysdata utan cookies eller beständiga identifierare, vilket säkerställer GDPR- och CCPA-efterlevnad direkt.
Flersidesstöd
Spåra obegränsat antal webbplatser från en enda Umami-installation med separata kontrollpaneler och isolerad data för varje egendom.
Anpassade händelser
Spåra knappklick, formulärinlämningar, nedladdningar och all anpassad användarinteraktion utöver standard sidvisningar.
Realtidsöversikt
Se besöksantal i realtid, populäraste sidor, hänvisningskällor och enhetsfördelning, uppdaterat i realtid utan att sidan laddas om.
UTM-kampanjspårning
Mät prestandan för marknadsföringskampanjer genom att spåra UTM-parametrar på alla dina spårade webbplatser.
Varför köra Umami Analytics på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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