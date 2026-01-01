Installera Penpot med en klicksinstallation.
Öppen källkods-plattform för UI/UX-design och prototyper, byggd på webbstandarder för designers och utvecklare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Penpot
Penpot är den första open source-design- och prototypplattformen som specifikt möjliggör domänöverskridande samarbete mellan designers och utvecklare. Till skillnad från proprietära alternativ som låser team till prenumerationsmodeller och slutna ekosystem, bygger Penpot på öppna webbstandarder, genererar native SVG och skapar CSS-klar kod som utvecklare kan använda direkt i sina projekt.
Att hosta Penpot på din egen VPS håller alla designfiler, kundarbeten och immateriella rättigheter exklusivt på dina servrar – inga avgifter per användare, ingen leverantörslåsning och fullständig kontroll över din designinfrastruktur och data.
Viktiga funktioner i Penpot
Samarbete i realtid
Flera designers kan arbeta med samma fil samtidigt med markörsynlighet, inline-kommentarer och liveuppdateringar.
Nativ SVG-utdata
Varje design exporteras till standard SVG med CSS-egenskaper som utvecklare kan kopiera direkt till kod, vilket eliminerar gissningar vid överlämning.
Komponentsystem
Bygg skalbara designsystem med återanvändbara komponenter, varianter, kapslade åsidosättningar och delade bibliotek över projekt.
Interaktiv prototypning
Skapa klickbara prototyper med övergångar, överlägg och rullningsbeteenden för att testa och validera användarflöden före utveckling.
Utvecklaröverlämning
Inspektionspanelen visar CSS-värden, dimensioner och resurser så att utvecklare får exakta specifikationer utan att behöva åtkomst till designverktyg.
Plugin-ekosystem
Utöka Penpot med ett JavaScript-plugin-API för att bygga anpassade arbetsflöden och integrera med din befintliga designverktygskedja.
Varför köra Penpot på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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