Penpot är den första open source-design- och prototypplattformen som specifikt möjliggör domänöverskridande samarbete mellan designers och utvecklare. Till skillnad från proprietära alternativ som låser team till prenumerationsmodeller och slutna ekosystem, bygger Penpot på öppna webbstandarder, genererar native SVG och skapar CSS-klar kod som utvecklare kan använda direkt i sina projekt.

Att hosta Penpot på din egen VPS håller alla designfiler, kundarbeten och immateriella rättigheter exklusivt på dina servrar – inga avgifter per användare, ingen leverantörslåsning och fullständig kontroll över din designinfrastruktur och data.