Keila är en plattform för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring med öppen källkod som låter dig växa, segmentera och nå din prenumerantlista utan att vara beroende av Mailchimp, Brevo eller andra kommersiella SaaS-tjänster. Byggd i Elixir och Phoenix för hög leveransbarhet och samtidig genomströmning, erbjuder den en ren dra-och-släpp-redigerare, automatiserade kampanjer, A/B-testning, prenumerantsegmentering och flöden för dubbel opt-in-bekräftelse — allt med stöd av din egen SMTP-leverantör så att du behåller full kontroll över sändningsrykte och kontaktdata.

Att egenvärda Keila på din VPS ger nyhetsbrev, oberoende utgivare och småföretag obegränsat antal prenumeranter och obegränsat antal utskick utan prissättning per kontakt som blir smärtsamt dyr efter några tusen läsare. Anslut vilken SMTP-leverantör som helst — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, din egen postfix — och äg varje prenumerantrelation.