Installera Keila med en klicksinstallation.
En plattform för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring med öppen källkod, byggd som ett självhostat alternativ till Mailchimp, Brevo och Sendinblue.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Keila
Keila är en plattform för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring med öppen källkod som låter dig växa, segmentera och nå din prenumerantlista utan att vara beroende av Mailchimp, Brevo eller andra kommersiella SaaS-tjänster. Byggd i Elixir och Phoenix för hög leveransbarhet och samtidig genomströmning, erbjuder den en ren dra-och-släpp-redigerare, automatiserade kampanjer, A/B-testning, prenumerantsegmentering och flöden för dubbel opt-in-bekräftelse — allt med stöd av din egen SMTP-leverantör så att du behåller full kontroll över sändningsrykte och kontaktdata.
Att egenvärda Keila på din VPS ger nyhetsbrev, oberoende utgivare och småföretag obegränsat antal prenumeranter och obegränsat antal utskick utan prissättning per kontakt som blir smärtsamt dyr efter några tusen läsare. Anslut vilken SMTP-leverantör som helst — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, din egen postfix — och äg varje prenumerantrelation.
Viktiga funktioner i Keila
Dra och släpp editor
Visuell nyhetsbrevsredigerare med återanvändbara block, bilduppladdning och liveförhandsgranskning gör det enkelt att designa kampanjer för icke-utvecklare.
Prenumerantsegmentering
Definiera segment baserat på prenumerationstaggar, anpassade fält eller aktivitetsmönster, skicka sedan riktade kampanjer till specifika målgruppssegment.
Dubbel opt-in-bekräftelse
Inbyggt bekräftelseflöde säkerställer dubbel opt-in som standard, skyddar avsändarens rykte och säkerställer CAN-SPAM- och GDPR-efterlevnad.
Ta med din egen SMTP
Anslut valfri SMTP-leverantör – SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES eller din egen postfix – och äg leveransförmågan och avsändarryktet.
Öppnings- och klickstatistik
Kampanjvis spårning av öppningar och klick med avregistreringsfrekvenser och rapportering av returer hjälper till att förfina ämnesrader och innehåll över tid.
API och webhooks
Fullständig REST API- och webhook-integration låter dig synkronisera prenumeranter från externa CRM-system, e-handel eller registreringsformulär automatiskt.
Varför köra Keila på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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