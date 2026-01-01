Installera ezBookKeeping med ettklicksinstallation.
Lättviktig, självhostad personlig ekonomispårare med mobilanpassat användargränssnitt, diagram och kvittoskanning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ezBookKeeping
ezBookKeeping är en lättviktig applikation med öppen källkod för personlig ekonomi, designad för snabb och friktionsfri daglig utgiftsspårning. Byggd som en enda container med SQLite-lagring, fungerar den smidigt på minimal hårdvara – från en Raspberry Pi till en liten VPS – utan att den kräver en databasserver.
Till skillnad från tyngre verktyg för dubbel bokföring fokuserar ezBookKeeping på vad de flesta individer faktiskt behöver: ett rent mobilanpassat gränssnitt för att snabbt logga transaktioner, visualisera utgifter per kategori och hålla koll på personliga budgetar. Självhostning håller din transaktionshistorik helt privat, utan att någon tredjeparts finansapp någonsin ser dina utgiftsdata.
Viktiga funktioner i ezBookKeeping
Mobil-först PWA
Installera ezBookKeeping som en progressiv webbapp på vilken telefon som helst för appliknande utgiftsloggning utan nedladdning från en appbutik.
OCR-skanning av kvitton
Skanna papperskvitton för att automatiskt extrahera transaktionsbelopp och handlare, vilket minskar manuell datainmatning.
Flervalutastöd
Spåra utgifter i flera valutor med automatisk växelkursomvandling för resor och internationella utgifter.
Diagram och statistik
Visualisera utgiftstrender efter kategori, konto och tidsperiod med inbyggda diagram och sammanfattande statistik.
CSV- och Alipay-import
Importera transaktionshistorik från CSV-filer och stora betalningsplattformar inklusive Alipay och WeChat Pay.
Varför köra ezBookKeeping på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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