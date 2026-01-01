ezBookKeeping är en lättviktig applikation med öppen källkod för personlig ekonomi, designad för snabb och friktionsfri daglig utgiftsspårning. Byggd som en enda container med SQLite-lagring, fungerar den smidigt på minimal hårdvara – från en Raspberry Pi till en liten VPS – utan att den kräver en databasserver.

Till skillnad från tyngre verktyg för dubbel bokföring fokuserar ezBookKeeping på vad de flesta individer faktiskt behöver: ett rent mobilanpassat gränssnitt för att snabbt logga transaktioner, visualisera utgifter per kategori och hålla koll på personliga budgetar. Självhostning håller din transaktionshistorik helt privat, utan att någon tredjeparts finansapp någonsin ser dina utgiftsdata.