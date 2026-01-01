Upp till 69 % rabatt på OpenVPN Access Server

Installera OpenVPN Access Server med en klicksinstallation.

Företagsklassad SSL VPN-server med en webbadministrationskonsol, en självbetjäningsportal för klienter och stöd för alla större plattformar.

Lansera din applikation direkt
Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
Välj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera OpenVPN Access Server med en klicksinstallation.

Välj en VPS-prenumeration för OpenVPN Access Server

69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server är den kommersiella VPN-lösningen baserad på det beprövade öppen källkod-protokollet OpenVPN. Den erbjuder ett kraftfullt webbaserat administrationsgränssnitt, automatiserad klientkonfiguration och flerfaktorsautentisering för att göra driftsättning av en säker VPN tillgänglig för alla organisationer. Två kostnadsfria samtidiga anslutningar ingår som standard, med licensiering tillgänglig för större team.

Att själv hosta Access Server på din egen VPS ger dig en dedikerad statisk IP-adress, full kontroll över krypteringsnycklar och åtkomstpolicyer, och ingen delad infrastruktur med andra organisationer. Till skillnad från hostade VPN-tjänster passerar din trafik aldrig genom en tredje part – vilket gör det till det rätta valet för företag med strikta säkerhets- eller efterlevnadskrav.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i OpenVPN Access Server

Webbadministrationskonsol

Konfigurera användare, autentisering, nätverk och avancerade VPN-inställningar via ett omfattande webbläsarbaserat gränssnitt utan att röra kommandoraden.

Enklicks klientnedladdningar

Självbetjäningsportalen för klienter låter användare ladda ner förkonfigurerade VPN-klienter för Windows, macOS, Linux, iOS och Android med ett enda klick.

Flexibel autentisering

Stöder lokala konton, LDAP, RADIUS, SAML och PAM så att Access Server integrerar med er befintliga identitetsinfrastruktur utan dubbel användarhantering.

Granulär åtkomstkontroll

Nätverkspolicyer per användare och per grupp låter dig begränsa vilka resurser varje användare kan nå, och upprätthåller åtkomst med minsta möjliga behörighet i hela ditt nätverk.

Delad tunnelering

Dirigera endast specifik trafik via VPN, samtidigt som annan trafik använder den lokala anslutningen direkt, för att balansera säkerhet med prestanda för distansarbetare.

Varför köra OpenVPN Access Server på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀

Noel
Noel

Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.

Omkar
Omkar

Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.

Sylvain
Sylvain

Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.

Martin K
Martin K

Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

Kom igång nu

Utforska fler appar att distribuera

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden är en lättviktig, självhostad lösenordshanterare som är kompatibel med Bitwarden

Distribuera
2FAuth

2FAuth

Självhostad hanterare för tvåfaktorsautentisering för webb och mobil

Distribuera
Authentik

Authentik

Identitetsleverantör med öppen källkod fokuserad på flexibilitet och mångsidighet

Distribuera
Se alla applikationer

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.