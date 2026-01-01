Installera OpenVPN Access Server med en klicksinstallation.
Företagsklassad SSL VPN-server med en webbadministrationskonsol, en självbetjäningsportal för klienter och stöd för alla större plattformar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server är den kommersiella VPN-lösningen baserad på det beprövade öppen källkod-protokollet OpenVPN. Den erbjuder ett kraftfullt webbaserat administrationsgränssnitt, automatiserad klientkonfiguration och flerfaktorsautentisering för att göra driftsättning av en säker VPN tillgänglig för alla organisationer. Två kostnadsfria samtidiga anslutningar ingår som standard, med licensiering tillgänglig för större team.
Att själv hosta Access Server på din egen VPS ger dig en dedikerad statisk IP-adress, full kontroll över krypteringsnycklar och åtkomstpolicyer, och ingen delad infrastruktur med andra organisationer. Till skillnad från hostade VPN-tjänster passerar din trafik aldrig genom en tredje part – vilket gör det till det rätta valet för företag med strikta säkerhets- eller efterlevnadskrav.
Viktiga funktioner i OpenVPN Access Server
Webbadministrationskonsol
Konfigurera användare, autentisering, nätverk och avancerade VPN-inställningar via ett omfattande webbläsarbaserat gränssnitt utan att röra kommandoraden.
Enklicks klientnedladdningar
Självbetjäningsportalen för klienter låter användare ladda ner förkonfigurerade VPN-klienter för Windows, macOS, Linux, iOS och Android med ett enda klick.
Flexibel autentisering
Stöder lokala konton, LDAP, RADIUS, SAML och PAM så att Access Server integrerar med er befintliga identitetsinfrastruktur utan dubbel användarhantering.
Granulär åtkomstkontroll
Nätverkspolicyer per användare och per grupp låter dig begränsa vilka resurser varje användare kan nå, och upprätthåller åtkomst med minsta möjliga behörighet i hela ditt nätverk.
Delad tunnelering
Dirigera endast specifik trafik via VPN, samtidigt som annan trafik använder den lokala anslutningen direkt, för att balansera säkerhet med prestanda för distansarbetare.
Varför köra OpenVPN Access Server på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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