OpenVPN Access Server är den kommersiella VPN-lösningen baserad på det beprövade öppen källkod-protokollet OpenVPN. Den erbjuder ett kraftfullt webbaserat administrationsgränssnitt, automatiserad klientkonfiguration och flerfaktorsautentisering för att göra driftsättning av en säker VPN tillgänglig för alla organisationer. Två kostnadsfria samtidiga anslutningar ingår som standard, med licensiering tillgänglig för större team.

Att själv hosta Access Server på din egen VPS ger dig en dedikerad statisk IP-adress, full kontroll över krypteringsnycklar och åtkomstpolicyer, och ingen delad infrastruktur med andra organisationer. Till skillnad från hostade VPN-tjänster passerar din trafik aldrig genom en tredje part – vilket gör det till det rätta valet för företag med strikta säkerhets- eller efterlevnadskrav.