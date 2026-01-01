MistServer är ett verktyg för strömmande media med öppen källkod och full funktionalitet, utformat för att bygga internetbaserade strömningsapplikationer. Det stöder ett brett utbud av in- och utgångsprotokoll – inklusive RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT och RTSP – vilket gör att du kan ta emot, bearbeta och leverera media till vilken spelare eller enhet som helst. Ett inbyggt webbgränssnitt på port 4242 erbjuder komplett serverkonfiguration, strömhantering och realtidsövervakning utan ytterligare verktyg.

MistServer är utformat för utvecklare som bygger OTT-strömningsapplikationer (over-the-top) och är lättviktigt, modulärt och gratis att använda för alla ändamål, inklusive kommersiella. Självhosting på din VPS ger dig full kontroll över din strömningsinfrastruktur utan avgifter per tittare eller beroenden från tredje part.