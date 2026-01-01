Distribuera MistServer med en klicksinstallation.
Fullfjädrat medieverktyg med öppen källkod för att bygga och leverera stabila applikationer för internetströmning i stor skala.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med MistServer
MistServer är ett verktyg för strömmande media med öppen källkod och full funktionalitet, utformat för att bygga internetbaserade strömningsapplikationer. Det stöder ett brett utbud av in- och utgångsprotokoll – inklusive RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT och RTSP – vilket gör att du kan ta emot, bearbeta och leverera media till vilken spelare eller enhet som helst. Ett inbyggt webbgränssnitt på port 4242 erbjuder komplett serverkonfiguration, strömhantering och realtidsövervakning utan ytterligare verktyg.
MistServer är utformat för utvecklare som bygger OTT-strömningsapplikationer (over-the-top) och är lättviktigt, modulärt och gratis att använda för alla ändamål, inklusive kommersiella. Självhosting på din VPS ger dig full kontroll över din strömningsinfrastruktur utan avgifter per tittare eller beroenden från tredje part.
Viktiga funktioner i MistServer
Flerprotokollsstöd
Mata in och leverera strömmar över RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT och RTSP från en enda server utan plugin-konfiguration.
Webbaserad konfiguration
Konfigurera strömmar, hantera indata och övervaka serverprestanda från det inbyggda webbgränssnittet utan kommandoradsåtkomst.
Låg latensströmning
SRT- och WebRTC-utgångsalternativ möjliggör strömning med latens under en sekund för liveevenemang och interaktiva applikationer.
OTT-applikation klar
För utvecklare som bygger OTT-streamingplattformar hanterar MistServer medieleveranslagret, så att du kan fokusera på din applikation.
Modulär arkitektur
Ta bort oanvända protokollbinärer för att minska serverns fotavtryck, och behåll endast de strömningsprotokoll som din applikation kräver.
Varför köra MistServer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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