Installera pgAdmin med en klicksinstallation.
Öppen källkods administrations- och utvecklingsplattform för PostgreSQL — det mest populära grafiska hanteringsverktyget för Postgres-databaser.
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Vad du kan bygga med pgAdmin
pgAdmin är den mest populära och funktionsrika open source-administrations- och utvecklingsplattformen för PostgreSQL, som underhålls av PostgreSQL-communityn. Webbutgåvan (pgAdmin 4) erbjuder ett förfinat webbläsarbaserat gränssnitt för att hantera en eller flera Postgres-servrar — schemadesign, frågeutveckling med autofyll och förklaringsplaner, säkerhetskopiering och återställning, hantering av roller och behörigheter, replikeringsövervakning och fulltextsökning över databasobjekt.
Att själv hosta pgAdmin på din VPS ger databasadministratörer och utvecklare en centraliserad Postgres-hanteringskonsol som är tillgänglig var som helst med en webbläsare, utan att installera en skrivbordsapplikation. Anslut pgAdmin till vilken som helst nåbar Postgres-instans — lokala containrar, molnbaserad RDS eller Cloud SQL, eller fjärranslutna Postgres-servrar — och hantera dem alla från ett enda webbgränssnitt.
Viktiga funktioner i pgAdmin
Multiserverhantering
Anslut till och hantera valfritt antal PostgreSQL-servrar från ett enda webbgränssnitt, organiserade i servergrupper med taggad metadata.
Frågeverktyg med autokomplettering
Fullfjädrad SQL-redigerare med syntaxmarkering, autokomplettering av tabell- och kolumnnamn, frågehistorik och grafisk visualisering av EXPLAIN-planer.
Schemadesigner
Bläddra och redigera databaser, scheman, tabeller, vyer, funktioner, sekvenser och index via en trädnavigator med dialogrutor för klickredigering.
ERD-diagram
Generera interaktiva entitet-relationsdiagram från befintliga scheman, eller designa nya scheman visuellt innan du tillämpar ändringar i databasen.
Säkerhetskopiering och återställning
Kör pg_dump- och pg_restore-operationer direkt från UI med formatalternativ, komprimeringsnivåer och val per tabell.
Roll- och behörighetshantering
Skapa roller visuellt, hantera gruppmedlemskap och bevilja eller återkalla behörigheter på objektnivå över databaser och scheman.
Varför köra pgAdmin på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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