pgAdmin är den mest populära och funktionsrika open source-administrations- och utvecklingsplattformen för PostgreSQL, som underhålls av PostgreSQL-communityn. Webbutgåvan (pgAdmin 4) erbjuder ett förfinat webbläsarbaserat gränssnitt för att hantera en eller flera Postgres-servrar — schemadesign, frågeutveckling med autofyll och förklaringsplaner, säkerhetskopiering och återställning, hantering av roller och behörigheter, replikeringsövervakning och fulltextsökning över databasobjekt.

Att själv hosta pgAdmin på din VPS ger databasadministratörer och utvecklare en centraliserad Postgres-hanteringskonsol som är tillgänglig var som helst med en webbläsare, utan att installera en skrivbordsapplikation. Anslut pgAdmin till vilken som helst nåbar Postgres-instans — lokala containrar, molnbaserad RDS eller Cloud SQL, eller fjärranslutna Postgres-servrar — och hantera dem alla från ett enda webbgränssnitt.