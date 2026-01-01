Installera WatchState med ett klicks installation.
Självhostad synkroniseringsmotor som håller visningshistoriken synkroniserad mellan Plex-, Jellyfin- och Emby-backendar.
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Vad du kan bygga med WatchState
WatchState är ett verktyg med öppen källkod byggt för hushåll som driver mer än en medieserver. Istället för att förlita sig på Trakt eller andra tredjepartstjänster kommunicerar det direkt med Plex-, Jellyfin- och Emby-API:er för att hålla uppspelningsstatus, återuppta positioner och visningshistorik konsekvent över varje backend ni ansluter.
Att själva hosta WatchState på er egen VPS håller kontotokens, visningsdata och webhook-trafik helt under er kontroll. Containern levereras med ett webbgränssnitt för att lägga till backends, stöder många-till-många eller enkelriktad synkronisering, och kombinerar schemalagda importer med webhook-händelser i realtid så att ändringar sprids inom sekunder.
Viktiga funktioner i WatchState
Multi-backend-synkronisering
Synkronisera visningsstatus många-till-många eller enkelriktat mellan Plex-, Jellyfin- och Emby-servrar från en enda kontrollpanel.
Webhook-drivna uppdateringar
Ta emot uppspelnings-, paus- och scrobble-händelser direkt från varje backend så att visningshistoriken sprider sig inom sekunder istället för att vänta på en skanning.
Fleranvändaridentiteter
Mappa flera användare över olika servrar till delade identiteter och håll varje familjemedlem synkroniserad utan att blanda ihop historiker.
Portabla säkerhetskopior
Exportera hela tillståndet för varje backend till ett portabelt format som du kan återställa senare eller migrera till en annan server.
Bibliotekets paritetskontroller
Identifiera omatchade, felmatchade eller föråldrade poster och lyft fram skillnader mellan backends så att du kan åtgärda metadata innan de orsakar synkroniseringskonflikter.
Sökvägsmatchning
Matcha objekt genom delade mediasökvägar när externa ID:n saknas eller är opålitliga, idealiskt för bibliotek som är spridda över flera backend-system.
Varför köra WatchState på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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