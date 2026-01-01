WatchState är ett verktyg med öppen källkod byggt för hushåll som driver mer än en medieserver. Istället för att förlita sig på Trakt eller andra tredjepartstjänster kommunicerar det direkt med Plex-, Jellyfin- och Emby-API:er för att hålla uppspelningsstatus, återuppta positioner och visningshistorik konsekvent över varje backend ni ansluter.

Att själva hosta WatchState på er egen VPS håller kontotokens, visningsdata och webhook-trafik helt under er kontroll. Containern levereras med ett webbgränssnitt för att lägga till backends, stöder många-till-många eller enkelriktad synkronisering, och kombinerar schemalagda importer med webhook-händelser i realtid så att ändringar sprids inom sekunder.