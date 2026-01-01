slskd är en modern klient med öppen källkod för Soulseeks peer-to-peer-nätverk, som levereras helt via ett responsivt webbgränssnitt. Den ersätter de äldre Soulseek-klienterna för skrivbordet med en självhostad server som du kan nå från vilken webbläsare som helst. Detta låter dig söka efter och ladda ner musik, förlustfria filer och annat innehåll som delas av miljontals Soulseek-användare dygnet runt – även när din dator är avstängd.

Att självhosta slskd på en VPS innebär att dina nedladdningar körs kontinuerligt i bakgrunden utan att binda upp en lokal maskin. Alla inställningar hanterar du via det inbyggda webbgränssnittet eller en fjärransluten YAML-konfigurationsfil, vilket ger dig full kontroll över delade kataloger, nedladdningsköer, överföringsgränser och användarbehörigheter.