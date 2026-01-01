Installera slskd med ettklicksinstallation.
En webbaserad klient med öppen källkod för Soulseek peer-to-peer musik- och fildelningsnätverk.
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Vad du kan bygga med slskd
slskd är en modern klient med öppen källkod för Soulseeks peer-to-peer-nätverk, som levereras helt via ett responsivt webbgränssnitt. Den ersätter de äldre Soulseek-klienterna för skrivbordet med en självhostad server som du kan nå från vilken webbläsare som helst. Detta låter dig söka efter och ladda ner musik, förlustfria filer och annat innehåll som delas av miljontals Soulseek-användare dygnet runt – även när din dator är avstängd.
Att självhosta slskd på en VPS innebär att dina nedladdningar körs kontinuerligt i bakgrunden utan att binda upp en lokal maskin. Alla inställningar hanterar du via det inbyggda webbgränssnittet eller en fjärransluten YAML-konfigurationsfil, vilket ger dig full kontroll över delade kataloger, nedladdningsköer, överföringsgränser och användarbehörigheter.
Viktiga funktioner i slskd
Webbaserat gränssnitt
Hantera sökningar, nedladdningar och överföringar från vilken webbläsare som helst utan att installera en skrivbordsklient.
Kontinuerlig bakgrundsnedladdning
Fungerar som en beständig server så att köade nedladdningar kan slutföras även när din lokala dator är avstängd.
Fjärrkonfiguration
Justera alla inställningar direkt via webbgränssnittet eller genom att redigera en YAML-konfigurationsfil på distans utan att starta om.
Överföringsköhantering
Övervaka uppladdnings- och nedladdningsköer, ställ in hastighetsbegränsningar och prioritera överföringar från en enda översikt.
Användare och delningskontroller
Definiera vilka kataloger som ska delas, ställ in behörigheter per användare och hantera vem som kan bläddra eller ladda ner dina filer.
Varför köra slskd på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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